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Австралийские ВВС разработали новый ударный дрон – «летучую мышь»
Дрон-призрак «Летучая мышь» стал результатом совместной разработки компании Boeing и австралийских военных инженеров, которые впервые за полвека стали частью команды специалистов на проекте такого высокого уровня сложности.
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Именно такое поэтичное название дали новому ударному беспилотнику, совсем недавно принятому на вооружение военно-воздушных сил Австралии.

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Беспилотник MQ-28A «Ghost Bat» настолько технологичен, что,  по уверениям разработчиков, может в некоторых характеристиках опережать боевой истребитель.

Дрон-призрак «Летучая мышь» стал результатом совместной разработки компании Boeing и австралийских военных инженеров, которые впервые за полвека стали частью команды специалистов на проекте такого высокого уровня сложности.

Сообщается, что благодаря использованию передовых технологий цифрового моделирования всего потребовалось чуть больше трех лет пути от первого чертежа до первого летного прототипа, что, по меркам современной авионики, очень быстро.

О конкретных боевых характеристиках пока ничего не известно, но уже понятно, что управляющая электроника ударного дрона может работать в связке с пилотируемыми самолетами и по команде пилотов атаковать цели или работать «в режиме роя». Плюс к этому сохранили и классическое управление оператором с наземного комплекса.

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#дрон #боинг
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