Участники теста имитируют 240 суток пребывания на Луне.

Как утверждают ответственные лица обоих государств, проведению важного изоляционного эксперимента SIRIUS ничего не угрожает и он будет продолжен по ранее выбранному графику.

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Что такое SIRIUS? Это эксперимент, который на Земле имитирует изоляцию космонавтов на Луне или Марсе в течение длительного времени. Цель эксперимента – выработать необходимые методы (как социальные, так и технические) для того, чтобы максимально облегчить физическое и психоэмоциональное состояние членов экипажей космических кораблей и их семей, оставшихся на Земле. При этом в рамках изоляционного эксперимента проводится ряд «побочных» исследований.

Участники теста, как с американской, так и с российской стороны на данном этапе имитируют 240 суток пребывания на Луне. Для этого по шесть желающих из каждой страны согласились на 8 месяцев добровольно себя изолировать от мира внутри специально подготовленных помещений, представляющих собой лунный обитаемый модуль. В России базой для эксперимента стал московский институт медико-биологических проблем РАН.

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