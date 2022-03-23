Суровые времена это еще и время новых возможностей. Предприимчивые люди готовы с удовольствием заработать на тех сферах жизни, которые подверглись в России ограничениям со стороны международных организаций.
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Так, например, представители Узбекистана радушно приглашают всех желающих в туристические поездки с целью получения карт Visa и MasterCard, которые будут официально зарегистрированы в международных платежных системах как узбекские и не будут подлежать финансовым рестрикциям, которые наложены на российские карты.
К услугам «карточных туристов» - трансферы из аэропорта в отель, из отеля в банк для оформления карты, проживание по схеме «один день - две ночи», сопровождение в банке специальным сотрудником и предварительная подготовка документов еще до вылета.
Сейчас стать участником такого путешествия могут жители Уфы, Екатеринбурга, Казани и Москвы.
Стоимость тура оценивается в 25 тыс. рублей на человека без учета стоимости перелета.
Организаторы из Узбекистана уверяют, что от их предложения сложно отказаться – сплошные плюсы и никаких минусов!