Еще в 2018 году дальновидные деятели Германии решили выяснить на деле, что же будет в стране при внезапном отказе от российского газа. Как это отразится на жизни простых немцев?
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В эксперименте была поставлена задача попытаться понять с высокой точностью, к каким последствиям приведет внезапное стресс-отключение газа на юге Германии в период двухнедельных зимних морозов.
Выводы неутешительные. Результаты показали стремительное увеличение числа простудных заболеваний среди населения и, как следствие, ограничения на работу служб экстренного реагирования. Больницы и дома престарелых рискуют остаться без необходимых продуктов питания и медикаментов.
Из-за влияния низких температур многие дома немцев быстро придут в негодность из-за особенностей применяемых при типовом строительстве материалов, не рассчитанных на длительное воздействие низких температур. Плюс к этому вырастет количество пожаров, так как многие будут использовать печное или каминное отопление.
Около половины производственных мощностей также остановятся без газа, что приведет к еще большему усугублению ситуации.