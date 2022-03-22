Новой «базой» для сборки процессоров станет, конечно же, Китай, вот только на организацию всего процесса уйдет как минимум один год напряженной работы всех участников проекта.

Логичным и своевременным выглядит решение российских компаний отказаться от услуг Тайваня по производству отечественных процессоров и искать новые технологические площадки для выпуска своей продукции.

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Новой «базой» для сборки процессоров станет, конечно же, Китай, вот только на организацию всего процесса уйдет как минимум один год напряженной работы всех участников проекта.

Как сообщает господин Изумрудов (один из директоров РосСХД), на то, чтобы полностью начать выпуск на новой площадке, уйдет в лучшем случае календарный год и то при условии, что «по пути» не возникнет никаких сложностей в коммуникационном или техническом плане.

Господин Изумрудов признает, что никто из российских функционеров не думал всерьез о том, что санкции могут навредить отечественной электронике, соответственно, никто и не думал об инвестициях в современные заводы по выпуску электроники внутри страны.

Теперь же нужно искать другую сборочную площадку, ведь строительство российского завода для «Байкалов» и «Эльбрусов» будет долгим и дорогим. Потребуется не только купить необходимое оборудование и обучить персонал, но и потратить дополнительные средства на поддержание в зонах сборки необходимых значений влажности и чистоты воздуха.

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