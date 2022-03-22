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Аналоги App Store и Microsoft Store запустят в России уже в мае
Это будет своего рода русский маркет-place для отечественных разработчиков.
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Официальные представители Минцифры сообщают о том, что уже в мае 2022 года в России появится своя онлайн-платформа с подборкой отечественного программного обеспечения как аналог всем известным магазинам приложений App Store и Microsoft Store.

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Это будет своего рода русский маркет-place для отечественных разработчиков. Уже сейчас начата работа по каталогизированию репозитория ПО с открытым исходным кодом и добавлению в единый реестр будущего ресурса программных продуктов российских авторов, создание карточек «товаров» и подробного описания функционирования и совместимости программ с популярными операционными системами. В планах – создание полноценного цифрового магазина, способного удовлетворить все потребности пользователей в России и оставаться независимым от санкций западных компаний.

Нужно отметить, что планы по созданию указанного ресурса возникли уже давно, еще в конце 2021 года эта работа была начата, но в связи с текущей ситуацией идея отечественного маркет-плейса для ПО получила новый импульс для своего развития.

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