Размеры робота - «яка» действительно впечатляют! Аппарат размерами превосходит иного бегемота и без напряга путешествует с грузом по крутым склонам, существенно облегчая труд простых солдат.

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Как сообщают главные китайские новостные агентства, в стране создан и проходит полевые испытания самый большой в мире бионический роботизированный аппарат, очень похожий на яка (такой вид быков).

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По замыслам создателей, робот - «як» станет идеальным средством доставки грузов в военных целях. Робот способен перемещать в пространстве грузы весом до 170 кг, но делает это довольно медленно – со скоростью не выше 12 км/ч.

Самые типовые задачи робота – перенос снаряжения пехотинцев и боевого запаса снарядов для их эффективных действий на учениях или на поле боя.

Размеры робота - «яка» действительно впечатляют! Аппарат размерами превосходит иного бегемота и без напряга путешествует с грузом по крутым склонам, существенно облегчая труд простых солдат.

Нетрудно догадаться, что на базе такого робота китайскими учеными планируется создать полноценную боевую машину, которая способна нести на себе автоматический пулемет или миномет, а серийное производство подобных машин позволит сохранить немало жизней военнослужащих.

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