Надувная оболочка-шар повторяет принцип парашюта – сам факт её прикрепления к объекту и последующего раздувания приводит к значительному увеличению объема космического аппарата, а значит к увеличению его веса, что в свою очередь ведет к постепенному снижению старых спутников и неминуемой посадке на Землю.

Довольно простой и оригинальный способ по приземлению отработавших своё космических аппаратов предложили в НПО «им. Лавочкина».

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Специалисты организации сконструировали и изготовили специальную надувную оболочку в форме сферы для крепления к старым спутникам и другим космическим аппаратам и последующего увода их с орбиты.

Надувная сфера выполнена из супертонкого материала (толщиной в разных местах от 6 до 12 микрон) и она способна раздуваться как воздушный шар.

Способов газонаполнения такой сферы может быть два. Первый – это классическая для космоса схема с внешним баллоном сжатого кислорода, второй – самопроизвольное надувание сферы в вакууме под действием остаточного воздуха в полостях надувной сферы, образовавшегося в процессе сворачивания продукта на упаковочном конвейере.

Надувная оболочка-шар повторяет принцип парашюта – сам факт её прикрепления к объекту и последующего раздувания приводит к значительному увеличению объема космического аппарата, а значит к увеличению его веса, что в свою очередь ведет к постепенному снижению старых спутников и неминуемой посадке на Землю.

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