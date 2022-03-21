Цель такой азиатской разработки – сделать присутствие пользователя в виртуальном мире еще более реалистичным. Такую задачу поставили перед собой японские инженеры из H2L.
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Способность игроков в виртуальном пространстве взаимодействовать друг с другом через возможность причинения реальной физической боли друг другу поможет сделать картину восприятия метавселенных ярче и усилит эффект присутствия.
В качестве основы для разработки «болевого канала» между реальностью и виртуальностью используется специальная повязка на руку, которая способна улавливать сокращения мышц человека и тем самым имитировать в точности ощущения движения рук или ног в виртуальном мире. С помощью такой повязки можно бить пользователя током разной интенсивности и с помощью этой боли добавить хардкора происходящему.
Амбиции разработчиков из H2L выходят далеко за рамки разумного – их цель ни много ни мало – переселить людей в виртуальность навсегда, полностью избавив от всех ограничений, которым подвержено бренное тело каждого из нас.
Помимо оригинального взгляда на будущее проект H2L может похвастаться и немалыми инвестициями, привлеченными идеей причинения боли пользователям виртуальной реальности.