Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Японцы решили добавить в виртуальную реальность функцию причинения реальной боли
Способность игроков в виртуальном пространстве взаимодействовать друг с другом через возможность причинения реальной физической боли друг другу поможет сделать картину восприятия метавселенных ярче и усилит эффект присутствия.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Цель такой азиатской разработки – сделать присутствие пользователя в виртуальном мире еще более реалистичным. Такую задачу поставили перед собой японские инженеры из H2L.

реклама

Способность игроков в виртуальном пространстве взаимодействовать друг с другом через возможность причинения реальной физической боли друг другу поможет сделать картину восприятия метавселенных ярче и усилит эффект присутствия.

В качестве основы для разработки «болевого канала» между реальностью и виртуальностью используется специальная повязка на руку, которая способна улавливать сокращения мышц человека и тем самым имитировать в точности ощущения движения рук или ног в виртуальном мире. С помощью такой повязки можно бить пользователя током разной интенсивности и с помощью этой боли добавить хардкора происходящему.

Амбиции разработчиков из H2L выходят далеко за рамки разумного – их цель ни много ни мало – переселить людей в виртуальность навсегда, полностью избавив от всех ограничений, которым подвержено бренное тело каждого из нас.

Помимо оригинального взгляда на будущее проект H2L может похвастаться и немалыми инвестициями, привлеченными идеей причинения боли пользователям виртуальной реальности.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#виртуальная реальность
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

MWC: Meta призывает партнеров оказать содействие в создании новой виртуальной реальности
В устройстве виртуальной реальности Apple AR используют экраны Micro OLED
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
28
Виталик Бутерин недоволен текущим положением Эфира и назвал созданную им криптовалюту антиутопией
35
Россия отправит на Марс собственную миссию ExoMars, а Европа останется без ракеты – Дмитрий Рогозин
34
GPS не будет отключен в России, но будет снижена точность
24
Процессоры Intel и AMD возвращаются в магазины РФ – Ryzen 9 5950X со скидкой в 70 000 р
41
Крупные майнинговые компании накопили слишком много Биткоинов и могут разрушить рынок криптовалют
19
Майнер рассказал, как при помощи фермы из 33 видеокарт отбить ипотеку в 6 000 000 рублей за 1 год
28
Роскосмос решил отказаться от космодрома Куру
13
Центробанк поручил внимательно контролировать и отслеживать деньги россиян, и "запретил" криптовалюту
32
Valve объяснила, почему в Steam случилась приостановка выплат разработчикам из России, Беларуси и Украины
6
В Windows 1.0 нашли пасхалку с руководителем Valve Гейбом Ньюэллом
9
В российский Steam стали потихоньку возвращаться игры от польской Bloober Team
14
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
100
Honor запланировала презентацию новых устройств на 29 марта
1
Дмитрий Медведев: иностранные компании, покинувшие Россию, мечтают о возвращении, но боятся об этом сказать
87
Встроенная графика в Samsung Exynos 2200 и в APU Steam Deck от Valve могут быть родственниками
+
Совпадение цвета формы "Бауманского" экипажа МКС с цветом флага Украины вызвало недоумение у западных журналистов
51
Android 13 будет уведомлять пользователей о высоком расходе энергии в фоновом режиме
2
Флагманский процессор Apple M1 Ultra оказался в разы крупнее AMD Ryzen (Socket AM4)
17
Заказчик уже начал получать первые системы на базе процессоров AMD с архитектурой Zen 4
2

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
32
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
2
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

dimkahon
14:18
Спасибо, помогло!
Хакеры повреждают сэйвы в игре Elden Ring на ПК
cag
14:14
Вынос из магазинов всего и вся показывает , что несмотря на "невыносимо тяжелый" труд правительства, деньги у людей не переводятся...
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
Leonator
14:06
Франция уже не Европа? Что за глупости пишете. А Германия давно на газовом кукане, причем добровольно. Даже переговоры с Катаром ничего не изменят, поскольку у них нет инфраструктуры, а когда построят...
Бельгия на 10 лет откладывает переход к зеленой энергетике и продлевает срок службы двух ядерных реакторов
Keltis
14:05
Никакой разницы не будет. Например новости про Alienware и Apple были на оверах еще в начале 2000х хотя таких товаров даже втридорога купить было невозможно в РФ, равно как и всякие корпуса со встроен...
AMD Radeon RX 6500 XT продается на 35% ниже рекомендованной цены в Германии
Leonator
14:04
Первые сняли зеленые очки. Даже забавно, что первым это сделал именно Брюссель.
Бельгия на 10 лет откладывает переход к зеленой энергетике и продлевает срок службы двух ядерных реакторов
brazil
14:02
Не понял, почему Борей стоит в два раза дешевле Ясеня???
Видео: трейлер нового сезона Fortnite с Доктором Стрэнджем, Железным человеком и другими обликами
Keltis
14:00
Как будто он когда-то опускался.
Telegram обогнал WhatsApp и стал самым популярным мессенджером на территории России
k@mikadze
14:00
Надо сделать так, чтоб при регистрации нового номера нужно было единовременно пополнять баланс минимум на 10 000р, без возможности снятия и перевода средств. Тогда плодить тысячи номеров у мошенников ...
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) придумала как решить проблему телефонного мошенничества
Руслан Руслан
14:00
Только вот на какие деньги?
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
АNDREЙ ²º¹¹
13:57
А как Бинанс знает на какую карту происходит перевод, какого банка? Там на p2p просто указано в способах оплаты-перевод на карту, так что пока все работает как и работало. Риски на кидалово конечно во...
Binance вновь ограничила россиянам покупку и продажу криптовалюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем