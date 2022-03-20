Появились даже подробности о том, как именно будет «отключен GPS» на территории России.

Глава «Роскосмоса» предупредил жителей России о том, что с большой долей вероятности американские «партнеры» в скором времени отключат систему GPS в России.

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Такой вариант развития событий возможен в русле продолжения санкций Америки против российского народа. Предполагается, что совсем скоро спутники системы GPS перестанут транслировать точную информацию, но волноваться по этому поводу не стоит, считает господин Рогозин, ведь в стране есть успешная система «ГЛОНАСС», которая не зависит ни от кого и всегда останется «в строю».

Появились даже подробности о том, как именно будет «отключен GPS» на территории России. Например, академик Ионин рассказал, что в возможностях американской системы навигации есть так называемая функция «спуфинга».

То есть по сути своей это корректировка координат. Эта функция может быть активирована во время пролета аппаратуры над заранее заданными территориями Земли, а величина поправки может быть настолько большой, что точность определения местоположения на местности будет ничтожно малой. Ошибка позиционирования может достигать нескольких сотен метров.

Согласно международному документу, регламентирующему работу системы GPS, американцы обязаны бесплатно предоставлять сигнал привязки системы GPS всем желающим, но не обязаны гарантировать его точность.

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