Финские энергетики из Fortum и корпорация Microsoft объявили о старте совместного социального проекта, в рамках которого всю избыточную тепловую энергию, образовавшуюся в результате функционирования дата-центра Microsoft в окрестностях города Хельсинки, направят на отопление офисных помещений и жилых домов.
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Забавно, что фактически никакого центра обработки данных Microsoft еще даже не начала строить, но уже известны планы по созданию супер эффективного и экологичного энергетического контура. Питать дата-центр будет энергия, полученная без выделения вредных выбросов в атмосферу, а избыточное тепло будет не рассеиваться, а поступать в городскую систему централизованного отопления.
Сейчас компании Fortum принадлежит 1000 км коммуникационных сетей, обслуживающих около 300 тыс. жителей финской агломерации в окрестностях Хельсинки.
Сам финский премьер-министр назвал данные проект «фантастически успешным» еще до закладки первого камня в основание нового дата-центра Microsoft.
Каким точно образом произойдет переход тепловой энергии, выделяемой серверами, в энергию теплоносителя в трубах отопления пока точно не известно.