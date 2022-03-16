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Новая идея «Роскосмоса» - нужно больше роботов для колонизации Луны
«Космонавту на Луне надо создать условия – развлекать его, обеспечить туалет и возможность дышать, кормить и поить, все это дорого» - добавляет Рогозин.
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Снова и опять господин Рогозин радует нас своим видением настоящего и будущего российской космической программы.

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Например, на совещании, посвященном колонизации Луны, глава «Роскосмоса» заявил, что оправлять живых космонавтов для постройки на поверхности земного спутника технических помещений, зданий и сооружений слишком затратно и долго.

Обычно между тем, как крепкого профессионала принимают в отряд космонавтов и тем, когда он действительно получает шанс полететь в космос порою проходит 5-10 лет, все это время «Роскосмос» проводит непрерывный контроль знаний и платит космонавтам зарплату. Гораздо дешевле «штамповать» «лунных ботов» и уже с их помощью в существенно меньшие сроки колонизировать Луну, считает Рогозин.

«Космонавту на Луне надо создать условия – развлекать его, обеспечить туалет и возможность дышать, кормить и поить, все это дорого» - добавляет Рогозин.

Не оставил без комментариев глава «Роскосмоса» и американскую лунную программу. Так он заявил, что Америка будет тратить по 5 млрд. долларов за каждого своего астронавта на Луне и эти средства придется забирать у других сфер экономики. Например, у медицины или сферы социального обеспечения.

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#космос #роскосмос #рогозин
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