Байден и команда не готовы нести ответственность за инфляцию и будущие проблемы в экономике американских штатов. Именно поэтому президент поручил «мобилизовать» более 30 звезд-миллионников с платформы TikTok для «разъяснений народу Америки, что во всем виноват Путин».

По сообщениям издания Fox Business, администрация Белого Дома и сам хозяин Овального кабинета в частности крайне удивлены столь резким скачком цен на бензин в США. Байден и команда не готовы нести ответственность за инфляцию и многочисленные будущие проблемы в экономике американских штатов. Именно поэтому президент поручил «мобилизовать» более 30 звезд-миллионников с платформы TikTok для «разъяснений народу Америки, что во всем виноват Путин».

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Например, звезда сети по имени Элли Цайлер с десятью миллионами подписчиков «вдруг» записала видеообращением, в котором со свойственной ей глубиной рассуждает о ценах на бензин в США и напрямую обвиняет во всем российскую сторону.

Приметно такое же «техзадание» от Белого Дома получили и многие другие медийные персоны США. При этом ранее указанная девушка вещали исключительно о косметике, танцах и моде.

Fox Business напоминает, что встречу курировала лично Джен Псаки, которая подробно объяснила участникам как именно нужно трактовать происходящие в энергетической сфере изменения для широких масс. Блогерка Элли Цайлер была приглашена и, очевидно, полностью выполнила техническое задание.

Видимо, «мобилизация» тиктокеров стала попыткой ответа на другой флешмоб, запущенный простыми американцами. Они наклеивают на ТРК своих АЗС стикеры с изображением Байден и фразой «Я сделал это!»

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