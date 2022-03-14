Ряд американских ресурсов сообщили, что официальные лица из РФ прислали уведомление американским космическим функционерам, в котором якобы заявили о невозможности возвращения астронавта из Америки на Землю российским транспортом.

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Американской стороне предоставлены гарантии, что программа пребывания на орбите американского астронавта Ванде Хайя будет идти строго по графику, его возвращение на землю также будет выполнено, несмотря на политические и экономические разногласия двух стран.

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Приземление по плану должно состояться 30 марта, как обычно будет использован российский корабль «Союз», а все инсинуации по поводу того, что Россия в качестве контр-санкций может оставить американского «заложника» на МКС придуманы западными СМИ.

Ряд американских ресурсов сообщили, что официальные лица из РФ прислали уведомление американским космическим функционерам, в котором якобы заявили о невозможности возвращения астронавта из Америки на Землю российским транспортом.

Официальный представитель корпорации «Роскосмос» заявил, что компания всегда была и продолжает оставаться надежнейшим партнером, никакие заявления политиков о прекращении сотрудничества не помешают российской стороне выполнить взятые на себя контрактные обязательства в полном объеме.

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