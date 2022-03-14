Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС навечно
Ряд американских ресурсов сообщили, что официальные лица из РФ прислали уведомление американским космическим функционерам, в котором якобы заявили о невозможности возвращения астронавта из Америки на Землю российским транспортом.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Американской стороне предоставлены гарантии, что программа пребывания на орбите американского астронавта Ванде Хайя будет идти строго по графику, его возвращение на землю также будет выполнено, несмотря на политические и экономические разногласия двух стран.

реклама

Приземление по плану должно состояться 30 марта, как обычно будет использован российский корабль «Союз», а все инсинуации по поводу того, что Россия в качестве контр-санкций может оставить американского «заложника» на МКС придуманы западными СМИ.

Ряд американских ресурсов сообщили, что официальные лица из РФ прислали уведомление американским космическим функционерам, в котором якобы заявили о невозможности возвращения астронавта из Америки на Землю российским транспортом.

Официальный представитель корпорации «Роскосмос» заявил, что компания всегда была и продолжает оставаться надежнейшим партнером, никакие заявления политиков о прекращении сотрудничества не помешают российской стороне выполнить взятые на себя контрактные обязательства в полном объеме.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #роскосмос #космосим
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

Глава «Роскосмоса» пообещал россиянам «космический суверенный интернет»
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
Поддержка Elite Dangerous на консолях отменена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Intel и AMD вернулись в российские магазины – скидки доходят до 230 000 рублей
286
14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
21
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
32
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
6
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
3
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
388
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
29
Разработчик-одиночка занялся созданием Road to Vostok — симулятора выживания на границе Финляндии и России
7
Call of Duty: Warzone выйдет для Android и iOS
+
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
185
Спустя четверть века после рождения C++Builder 1 теперь доступен для бесплатной загрузки
10
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
254
Привычно прямоугольный смартфон Sony Xperia Ace 3 станет конкурентом iPhone SE 2022
+
Koch Media сняла с продажи в России игры серий Metro, Saints Row, Dead Island и другие
51
Ремейк Dead Space теперь официально выйдет в начале 2023 года
5
К выходу готовится обновленный смартфон Redmi Note 11S 5G
+
BMW отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания двигателя
+
Появилось новое подтверждение мощности GeForce RTX 4090 на уровне 600 Вт
84
Steam Deck получил драйверы для Windows
2
Европейские власти хотят запретить оборот энергоёмких криптовалют
3

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
34
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
1
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
5

Сейчас обсуждают

Felsher03
15:39
Ну не знаю на счет развала.)) У нас весь город в эмблемах Z, даже на трамваях, автобусах - все ждут и радуются что фашистов свергают.
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
wolfire
15:38
В том то и дело, именно поэтому сейчас такая пропаганда емобилей, а вовсе не экология. Мало того что без електричества просто никуда не дернешься, так ещё могут дистанционно управлять автомобилем.
На фоне роста цен на топливо спрос на электромобили Tesla в США вырос в два раза
daimos
15:37
Вот они и завозят процы для матерей
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
Виталий Shokerxxx
15:36
народ живет тысячи лет конечно они следили за природой и для выживания все это подмечали..
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
wolfire
15:36
да хз, какая разница? одной теоретической возможности достаточно, чтобы скептически на всё это смотреть
На фоне роста цен на топливо спрос на электромобили Tesla в США вырос в два раза
Виталий Shokerxxx
15:36
и фигакс заморозок -2.
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
Виталий Shokerxxx
15:33
то матери где процы?.. процев не было лет 10.
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
Виталий Shokerxxx
15:33
если у парней внутри страны такие цены то куда им экспортировать..)
На фоне роста цен на топливо спрос на электромобили Tesla в США вырос в два раза
Ecowar
15:31
а из-за чего подорожало ты не допираешь.Типикал патриот
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Huigen
15:30
так вроде уже
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем