Судя по недавним заявлениям государственной корпорации «Роскосмос», существует опасность отключения метеорологических данных, поступающих по каналам связи с европейскими и американскими погодными спутниками.
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Такое развитие событий было прогнозируемо, «Роскосмос» займется наращиванием собственной группировки космических метеозондов.
На настоящее время предсказывать погоду помогают всего шесть орбитальных метео-сканеров – спутник «Арктика-М», пара спутников «Электро-Л» и три космических зонда «Метеор-М». Информация с этих устройств собирается в едином центре обработки результатов наблюдений, а с помощью информации, передаваемой с американских и европейских спутников, происходит корректировка и уточнение информации для последующих расчетов погодных явлений.
Согласитесь, в последние несколько лет точность прогнозов погоды существенно возросла, их уже не сравнить с теми, что раньше передавали по радио.
Современные метеорологические сервисы позволяют сегодня отслеживать карты осадков, атмосферного давления, анализировать глубину снега или скорость ветра. Насколько снизится точность российских прогнозов погоды в случае отключения части данных пока предположить сложно.