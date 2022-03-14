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Россия может остаться без точных прогнозов погоды
Существует опасность отключения метеорологических данных, поступающих по каналам связи с европейскими и американскими погодными спутниками
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Судя по недавним заявлениям государственной корпорации «Роскосмос», существует опасность отключения метеорологических данных, поступающих по каналам связи с европейскими и американскими погодными спутниками.

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Такое развитие событий было прогнозируемо, «Роскосмос» займется наращиванием собственной группировки космических метеозондов.

На настоящее время предсказывать погоду помогают всего шесть орбитальных метео-сканеров – спутник «Арктика-М», пара спутников «Электро-Л» и три космических зонда «Метеор-М». Информация с этих устройств собирается в едином центре обработки результатов наблюдений, а с помощью информации, передаваемой с американских и европейских спутников, происходит корректировка и уточнение информации для последующих расчетов погодных явлений.

Согласитесь, в последние несколько лет точность прогнозов погоды существенно возросла, их уже не сравнить с теми, что раньше передавали по радио.

Современные метеорологические сервисы позволяют сегодня отслеживать карты осадков, атмосферного давления, анализировать глубину снега или скорость ветра. Насколько снизится точность российских прогнозов погоды в случае отключения части данных пока предположить сложно.

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