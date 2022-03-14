Забавно, что этих извинений удостоились только сотрудники компании, а не пользователи.

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Забавно, что этих извинений удостоились только сотрудники компании, а не пользователи.

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Совсем недавно производителя Samsung уличили в том, что флагманские модели его смартфонов работают слишком медленно во многих приложениях.

Причиной замедлений назван сервис Games Optimization, а модель Galaxy S22 вылетела из сводной таблицы бенчмарка от Geekbench из-за подобного мошенничества.

Топ-верхушка компании из Южной Корее поспешила принести извинения, но не обыкновенным пользователям, а своему руководству и сотрудникам, ведь проблемы возникли из-за «коммуникационных сбоев» в работе разных департаментов компании. Большие руководители обещали наградить и наказать и больше не допускать ничего подобного.

В Samsung оперативно выпустили обновления, решающие возникающие проблемы на стороне юзеров, но факт показательный.

Примерно также компания Volkswagen изменяла программу управления своих дизельных двигателей конкретно под «экологические тесты», что впоследствии привело к огромному мировому скандалу, прозванному в народе «Дизель-Гейт».

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