Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Samsung принесла извинения за скандал с замедлением флагманских смартфонов
Забавно, что этих извинений удостоились только сотрудники компании, а не пользователи.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Забавно, что этих извинений удостоились только сотрудники компании, а не пользователи.

реклама

Совсем недавно производителя Samsung уличили в том, что флагманские модели его смартфонов работают слишком медленно во многих приложениях.

Причиной замедлений назван сервис Games Optimization, а модель Galaxy S22 вылетела из сводной таблицы бенчмарка от Geekbench из-за подобного мошенничества.

Топ-верхушка компании из Южной Корее поспешила принести извинения, но не обыкновенным пользователям, а своему руководству и сотрудникам, ведь проблемы возникли из-за «коммуникационных сбоев» в работе разных департаментов компании. Большие руководители обещали наградить и наказать и больше не допускать ничего подобного.

В Samsung оперативно выпустили обновления, решающие возникающие проблемы на стороне юзеров, но факт показательный.

Примерно также компания Volkswagen изменяла программу управления своих дизельных двигателей конкретно под «экологические тесты», что впоследствии привело к огромному мировому скандалу, прозванному в народе «Дизель-Гейт».

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#самсунг #смартфоны. #s22
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung Galaxy S22 Ultra появился на Geekbench с SoC Snapdragon 8 Gen 1
Линейка Huawei P50 может быть представлена 29 июля с большими сенсорами камер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры Intel и AMD вернулись в российские магазины – скидки доходят до 230 000 рублей
270
14 марта парламент ЕС может ограничить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
20
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
37
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
6
Падение спроса на видеокарты для майнинга в 2022 году снизило доходы NVIDIA на 75%
117
Сколько денег потеряли игровые студии после ухода из РФ – ПК, консоли и смартфоны от Gamesindustry
104
В DNS начался новый виток роста цен на видеокарты
445
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
35
«Мы не потерпим русофобии на своей платформе»: Meta прояснила позицию по своему недавнему решению
88
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
2
Разработчик-одиночка занялся созданием Road to Vostok — симулятора выживания на границе Финляндии и России
7
Call of Duty: Warzone выйдет для Android и iOS
+
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
179
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
295
Спустя четверть века после рождения C++Builder 1 теперь доступен для бесплатной загрузки
10
Koch Media сняла с продажи в России игры серий Metro, Saints Row, Dead Island и другие
51
Привычно прямоугольный смартфон Sony Xperia Ace 3 станет конкурентом iPhone SE 2022
+
Ремейк Dead Space теперь официально выйдет в начале 2023 года
5
Появилось новое подтверждение мощности GeForce RTX 4090 на уровне 600 Вт
84
BMW отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания двигателя
+

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
32
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
2
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
2

Сейчас обсуждают

DungeonMasterGT
10:58
У меня есть Acer 17" 1280х1024, после современных FHD и выше IPS ппц по глазам бьёт (хз в мониторе проблема или во мне). Так то да, и на кинескопах "low radiation" сидели и не жаловались)
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
Олег
10:57
так сша тощий. Откуда у самых богатых людей или стран, такие долги. Ты себя будешь считать богатым, если возьмешь в кредит 10 млн? Это и есть сша
Илона Маска беспокоят инфляция, перебои с логистикой и рост цен на сырьё
Артём Марышкин
10:56
Это че получается, 6 миллионов кормили, а хохлы все равно про голодомор кричат, видимо не там кормились. Ну а когда Ельцин и Горбачев страну продали на запад, то почему бы и не помочь?
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Олег
10:55
Да ладно? Еще ощутишь и не такое. даже в прошлом году еще писали, что к 24 году цена на одну только медь вырастут в 9 раз.
Илона Маска беспокоят инфляция, перебои с логистикой и рост цен на сырьё
Boris Kopyltsov
10:54
Я больше всего ржу с бесплатных зарядных станций.
Илона Маска беспокоят инфляция, перебои с логистикой и рост цен на сырьё
John Smith
10:52
Отличный комент
Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
AlexChi Rus
10:51
ты же понимаешь что всем пох? ты зачем это написал?
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
Infinity78
10:51
Дурачок еще тот.
Ведущий канала на YouTube решил стать майнером – сборка бюджетной фермы своими руками от VIK-off
DungeonMasterGT
10:50
ну для офиса какой-нибудь 5450+8гб рам вполне себе, ворд с браузером потянет (и даже шарики),электричество в стране дешёвое, почему нет
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Vorvrot
10:48
Вспышка «омикрона» в Китае повлияла на деятельность Foxconn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем