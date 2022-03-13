Компании Skoda, Volkswagen, Renault и практически все премиальные бренды лихо заявили о том, что уходят из России. Но сколько они потеряют выручки из-за такого решения?

Пандемия существенно ударила по всем областям мировой промышленности, автоконцерны еще в начале 2022 года надеялись существенно повысить продажи на фоне новостей об её окончании, но как-то не задалось. Прогибаясь под давлением западных политиков, мировые продавцы авто в РФ будут ежегодно терять до 13 миллиардов евро выручки (по курсу на 21 февраля 2020 года) на отказе от продаж своих творений российским автолюбителям.

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Не секрет, что планы продаж у гигантов автоиндустрии в РФ были поразительными. Кто-то вступил в борьбу за кошельки покупателей в сегменте недорогих авто, кто-то сосредоточился на премиуме. Даже после присоединения Крыма никто из ведущих продавцов авто даже и не думал уходить с рынка РФ, но в этот раз политика пока что победила жадность наживы.

Компании Skoda, Volkswagen, Renault и практически все премиальные бренды лихо заявили о том, что уходят из России. Но сколько они потеряют выручки из-за такого решения?

Например, компания Renault в 2020 году заработала больше, чем продавцы табака из Philip Morris и гигант продовольствия «Ашан». Только за 2021 год доход французов на русской земле превысил 5 миллиардов евро, а процент продаж обогнал даже родную Францию.

Да, инвестиции с «АвтоВаза» французы выводить не собираются, но прекращения продаж вполне хватит, чтобы ощутить дороговизну решения о санкциях.

Конечно, юридически пока что все российские представительства мировых автоконцернов никуда не исчезли – компании продолжают значиться в государственных реестрах, то есть фактически случилась «заморозка», а СМИ поспешили заявить об окончательном и бесповоротном уходе с рынка автогигантов. На деле же компании просто вынуждены ждать, когда колебания курсов валют придут в норму и логистические цепочки авто компонентов можно будет пересмотреть и наладить новые пути доставки комплектующих взамен утраченных.

Сомнений нет и в том, что китайцы мечтают полностью завладеть рынком РФ и многие из китайских брендов уже заявили о том, что с 1 марта увеличивают поставки авто в Россию. Да, китайские автомобили раньше не могли конкурировать с европейскими брендами, но качество авто из КНР сильно выросло, это готов подтвердить любой эксперт. При этом китайские бренды принципиально не делали диких накруток на продажи новых авто в прошедшие месяцы, в отличие от всех других дилеров, что тоже существенно увеличило продажи.

Реакция конкурентов не заставила себя ждать – корейцы никуда и не уходили, компания Toyota поспешила выпустить специальный пресс-релиз, в котором подтвердила верность российскому рынку и её примеру уже последовали многие из японских производителей.

Особенно странным выглядят и заявления немецких компаний (хоть, конечно речь идет о Volkswagen и его суббрендах) о прекращении гарантии и сервисного обслуживания ранее проданных автомобилей. Только время покажет, кто из локомотивов автоиндустрии принял более верное решение по дальнейшему ведению бизнеса в столь непростое время.

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Не остается сомнений и в том, что рынок новых авто, впрочем как и другие рынке, будет скроен по новым лекалам в самое ближайшее время.