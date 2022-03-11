Совсем недавно на прошедшей встрече с представителями партии ЛДПР глава «Роскосмоса» господин Рогозин заявил, что в следующие несколько лет в России будет реализован проект по созданию сети спутникового интернета.
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«Как у Маска, только неубиваемый и полностью независимый» - отметил Рогозин.
Пока о проекте известно мало. В планах компании обеспечить высокоскоростной спутниковый доступ во всемирную паутину для всех жителей России и отдельно поработать над тем, что хорошее подключение к сети было реализовано на всем протяжении Северного морского пути, да и вообще в любой точке страны.
Правда Рогозин не забыл упомянуть, что и наземные системы поддержки спутникового интернета должны быть под стать космической группировке, иначе ничего с проектом не получится. Оборудование земных станций должно быть дешевым, иметь огромную пропускную способность и не зависеть от импортных ограничений.
«Только при успешной постройке такой космической сети возможна полноценная автономность и независимость интернета в России. А сейчас на нас давят со всех сторон» - добавляет Рогозин.