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Google запретил покупку приложений из PlayStore пользователям из России
Такое решение в компании связывают с невозможностью наладить нормальное взаимодействие между пользователями из России и мировыми платежными системами.
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Утром 10 марта представители корпорации Google заявили о том, что теперь скачать из магазина приложений Google Play можно будет только бесплатные программы.

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Такое решение в компании связывают с невозможностью наладить нормальное взаимодействие между пользователями из России и мировыми платежными системами. Уже в ближайшее время оплатить подписку, купить приложение или вообще любой монетизируемый цифровой контент на платформе Play будет невозможно.

При этом отдельно отмечается, что поддержка ранее оплаченного софта в будущих обновлениях останется прежней, никто не станет отключать действующие программы и игры, речь идет обо всех новых цифровых покупках пользователей в рамках PlayStore.

Тем же из разработчиков, которые сами желают оставаться популярными и востребованными среди российской аудитории предлагается значительно увеличить длительность бесплатного триального периода использования приложений или вовсе отказаться от монетизации программных продуктов на неопределенный срок до нормализации ситуации.

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#google #play
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cibershot
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Я как то скачал с 4pda приложение VK, украли страницу. Много троянов на этом сайте, еще эти пидары трут комменты про трояны
Google запретил покупку приложений из PlayStore пользователям из России
Lat
10:47
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Как можно запретить,то что недоступно?Американские платежные системы послали в уй РФ и Гугл автоматом.Срите санкциями дальше.За сь своё дермо разгребать и никогда не отмоетесь.
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