Утром 10 марта представители корпорации Google заявили о том, что теперь скачать из магазина приложений Google Play можно будет только бесплатные программы.
реклама
Такое решение в компании связывают с невозможностью наладить нормальное взаимодействие между пользователями из России и мировыми платежными системами. Уже в ближайшее время оплатить подписку, купить приложение или вообще любой монетизируемый цифровой контент на платформе Play будет невозможно.
При этом отдельно отмечается, что поддержка ранее оплаченного софта в будущих обновлениях останется прежней, никто не станет отключать действующие программы и игры, речь идет обо всех новых цифровых покупках пользователей в рамках PlayStore.
Тем же из разработчиков, которые сами желают оставаться популярными и востребованными среди российской аудитории предлагается значительно увеличить длительность бесплатного триального периода использования приложений или вовсе отказаться от монетизации программных продуктов на неопределенный срок до нормализации ситуации.