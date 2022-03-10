Такое решение в компании связывают с невозможностью наладить нормальное взаимодействие между пользователями из России и мировыми платежными системами.

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Утром 10 марта представители корпорации Google заявили о том, что теперь скачать из магазина приложений Google Play можно будет только бесплатные программы.

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Такое решение в компании связывают с невозможностью наладить нормальное взаимодействие между пользователями из России и мировыми платежными системами. Уже в ближайшее время оплатить подписку, купить приложение или вообще любой монетизируемый цифровой контент на платформе Play будет невозможно.

При этом отдельно отмечается, что поддержка ранее оплаченного софта в будущих обновлениях останется прежней, никто не станет отключать действующие программы и игры, речь идет обо всех новых цифровых покупках пользователей в рамках PlayStore.

Тем же из разработчиков, которые сами желают оставаться популярными и востребованными среди российской аудитории предлагается значительно увеличить длительность бесплатного триального периода использования приложений или вовсе отказаться от монетизации программных продуктов на неопределенный срок до нормализации ситуации.

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