Это своего рода DDOS-усиление хакерской атаки, которое при гораздо большей эффективности требует гораздо меньших затрат оборудования.

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Цифровые преступники в последние несколько недель стали пользоваться новыми, ранее не встречавшимися борцам с киберпреступностью, гибридными способами атаки, позволяющими увеличивать деструктивный эффект от DDOS-атак более чем в 4 млрд раз.

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Такого рода гибридные атаки отправляют небольшую порцию «враждебных» данных в стороннюю службу-сервер, работающую неправильно, а она, в свою очередь, формирует гораздо больший массив вредоносных данных, которые и атакуют цель.

Это своего рода DDOS-усиление хакерской атаки, которое при гораздо большей эффективности требует гораздо меньших затрат оборудования. Требования к пропускной способности хакерского оборудования и к его вычислительной мощности существенно падают.

Новый алгоритм DDOS-атак задействует серверы NTP (разгоняют атаку в 600 раз), серверы Plex (разгон атаки еще в 5 раз), популярные серверы Microsoft RDP (до 100 крат увеличения эффективности).

Специалисты по защите информации утверждают, что всего один поддельный пакет-инициатор может запустить DDOS-атаку длительностью до 15 часов, что в пересчете оказывается в 4 млрд. раз эффективнее начального пакета-вредителя, инициировавшего атаку.