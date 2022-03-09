Директор DNS заявил, что даже на фоне санкций российские потребители не останутся без холодильников, телевизоров, стиральных машин и мобильной электроники, а также ноутбуков, компьютеров и процессоров.

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Даже после ухода большинства зарубежных компаний с рынка РФ, все потребительские нужды в бытовом плане будут обеспечены. Об этом сообщил директор сети DNS, господин Алексеев, на своем канале в мессенджере Telegram.

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Алексеев заявил, что даже на фоне санкций российские потребители не останутся без холодильников, телевизоров, стиральных машин и мобильной электроники, а также ноутбуков, компьютеров и процессоров.

По его словам, никто не рад разрывать успешные коммерческие отношения с давними партнерами и поставщиками, но жизнь есть жизнь. Рынок продаж не потерпит пустоты, придут другие поставщики, готовые заполнить дефицит на рынке РФ.

Мало того, господин Алексеев считает, что поставщики будут жестко конкурировать между собой, что приведет к ценовым войнам и существенно порадует потребителей скидками и специальными предложениями на целый ряд популярных товаров.

По поводу цен. Директор DNS продолжает утверждать, что стоимость многих позиций осталась «на стабильном уровне», а резкие повышения возможно, но лишь «точечно».