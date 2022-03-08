Причина столько стремительного упадка финских авиаперевозчиков – санкции против РФ

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Авиакомпания из Финляндии Finnair спустя всего неделю после отмены полетов в Российскую Федерацию инициировала процедуру перевода большей части своих сотрудников в длительные неоплачиваемые отпуска. Для этого директорат компании проводит постоянные совещания с представителями профсоюза сотрудников, и обсуждают возможные способы выхода из сложнейшей финансовой пропасти, в которой оказался авиаперевозчик.

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Как сообщают финские СМИ, речь идет об увольнении более 200 членов экипажей и пилотов, а также о роспуске по домам более 500 бортпроводников и других специалистов обслуживания полетов.

Финальное число подлежащих увольнению сотрудников еще точно не известно и будет постоянно меняться в зависимости от того, какие геополитические изменения последуют в будущем.

Причина столько стремительного упадка финских авиатранспортников вполне понятна – санкции против РФ привели к тому, что основная часть рейсов, приносящих прибыль компании, более недоступна. Фирма уже потеряла 30% своей капитализации за время пандемии и продолжает стремительно терять активы.