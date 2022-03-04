Сумма текущей непогашенной задолженности компании превышает 1,2 миллиарда долларов

Управленцы компании «Яндекс» заявили о том, что организация не в состоянии выполнить ранее взятые на себя обязательства по выплате долгов перед всеми владельцами облигаций компании в том случае, если большинство из них решит реализоваться своё право на взимание денежного эквивалента ценных бумаг.

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О таком плачевном сценарии развития ситуации сообщили в «Яндекс» в официальном обращении к акционерам в связи с последними событиями в РФ и мире.

Как утверждается, сумма текущей непогашенной задолженности компании превышает 1,2 миллиарда долларов, то есть если все акционеры за несколько дней заходят вывести свои капиталы из «Яндекса», то в результате корпорации грозит дефолт.

Отдельно отмечается, что у компании возникли трудности с переводом денежных средств между головным офисом корпорации, зарегистрированным в Нидерландах, и большинством подразделений IT-гиганта, базирующихся в РФ.

В числе возможных рисков «Яндекс» указывают спад экономики, санкции против российских учреждений и крайне негативный настрой потребителей.