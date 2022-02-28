Статистика утверждает, что около 80% софта, обслуживающего работу государственных учреждений РФ, основано на открытом программном коде. И на платформу Linux приходится львиная доля этих программ.

Оказывается, российское программное обеспечение не может в полной мере остаться независимым в рамках «санкционной войны». Прежде всего, речь идёт о софте с открытым программным кодом, который может в одно мгновение лишиться поддержки или его использование может быть вовсе запрещено.

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Эксперты индустрии уже отреагировали на возможные новости о недоступности открытого кода. Так, создатель GitHub Фориан Рот заявил, что допускает полную блокировку приложений с открытым кодом для российских пользователей.

Юристы заявляют, что в большинстве лицензий на ПО есть условия, позволяющие запретить использование софта с открытой архитектурой или кодом кому угодно.

Статистика утверждает, что около 80% софта, обслуживающего работу государственных учреждений РФ, основано на открытом программном коде. И на платформу Linux приходится львиная доля этих программ.

Еще несколько лет считалось, что ПО с открытым кодом наиболее устойчиво к разного рода блокировкам и ограничениям, но с тех пор разработчики научились налагать свои запреты на любой участок кода для отдельно взятых стран, что существенно изменило картину использования открытых архитектур в условиях санкций.