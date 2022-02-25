ФСБ относится к этой угрозе серьезно

Как сообщают СМИ, хакерская группировка Anonymous открыто объявила о том, что России грозит кибекрах. Так, участники группировки объявили войну всем без исключения правительственным ресурсам. Представители ФСБ считают эти угрозы не пустыми словами и призывают интернет-сообщество РФ быть бдительными.

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За прошедшие несколько дней уже фиксировались сбои в работе ресурсов Министерства Обороны, официального сайта Президента РФ и целого ряда других правительственных сайтов.

Отмечается, что угрозы связаны не только с техническими сбоями, но и с созданием отрицательного образа РФ в киберпространстве.



Всем администраторам ресурсов Рунета рекомендовано усилить меры киберзащиты и сразу же информировать компетентные органы об обнаружении угроз.