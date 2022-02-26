Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Xilinx стала спонсором чемпионата бойцовых роботов BattleBot
Подразделение Xilinx компании AMD стало спонсором одной из команд мирового чемпионата боевых роботов BattleBots
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Подразделение Xilinx  компании AMD стало спонсором одной из команд мирового чемпионата боевых роботов BattleBots. Игрушечных роботов, но не таких уж безобидных, как может показаться на первый взгляд.

реклама

Популярность соревнований серии BattleBots не ослабевает многие годы: серьезные битвы радиоуправляемых роботов на арене выглядят ярко и интригующе, а за разработкой подобных боевых "игрушек" порой стоят не только энтузиасты робототехники, но и именитые инженеры ведущих компаний мира.

Такие битвы не просто технические соревнования, а сражения умов профессиональных инженеров. Роботов, готовых сражаться на земле, под водой и в воздухе, сконструировать и построить очень сложно. Это одновременно и хобби и тренировка навыков, которые при должном масштабировании могут украсить и серьезные технические проекты мирового уровня. Многие технологические гиганты становятся спонсорами подающих надежды команд чемпионата и предоставляют им неограниченную свободу действий в надежде заполучить в свои ряды по-настоящему талантливых инженеров, способных мыслить нестандартно.

Роботы BattleBots оснащаются оружием и средствами обороны, а главная цель битвы – уничтожить соперника! Победа в таком соревновании – это сплав техники, тактики и творчества в чистом виде. При этом чемпионат отличают строжайшие технические нормативы, которые регламентируют буквально все аспекты создания роботов и ведения сражения.

Например, каждый новый робот проходит обязательную инспекцию и получает сертификат для допуска к соревнованиям, а сами участники подразделяются на несколько «весовых» категорий. Плюс к этому, во внимание принимается максимальная скорость передвижения роботов и их геометрические размеры.

Основное оружие – различного рода пневматические и гидравлические системы, способные выстрелить чем-то в противника или перевернуть его, лишив мобильности, а затем, как вариант, добить огромным молотком. Запрещается использовать токсичные жидкости и материалы, а также использовать электрошоковое оружие и оружие, ведущее к взаимному уничтожению участников.

Шоу-чемпионат BattleBots – отличные пример того, как можно применить свои инженерные навыки и освоить парочку новых профессий.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#amd #xilinx #боевые роботы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Интегрированная графика AMD Ryzen 7000 на базе RDNA 2 может работать на низкой частоте 1100 МГц
Драйвер Adrenalin 22.2.3 добавил поддержку Elden Ring, Shadow Warrior 3, GRID Legends и до 15% FPS
Процессоры Ryzen 7000 Zen 4 могут оснащаться iGPU RDNA 2 с тактовой частотой 1,1 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
44
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
31
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
23
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
37
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
130
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
265
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
174
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
10
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
1
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
8
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
140
Встроенный в Windows инструмент стирания данных стирает их не до конца
1
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
8
GeForce RTX 4090 может быть анонсирована 21 марта и потребует блок питания до 1500 Вт – Hs
31
NASA: Хаббл только что запечатлел эпическое слияние трех галактик
1
Низкопрофильный кулер LGA1700 справляется с могучим процессором Core i9-12900K
26
Известная пиратская группа CODEX объявила о прекращении своей деятельности
20
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
168
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
154

Популярные статьи

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
7
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
16
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
6
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
1

Сейчас обсуждают

ambient
00:29
а это видел ?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
ахахах
00:29
иди Киев отбивай
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
ахахах
00:28
чушка всё время прибавляшь к тексту
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
32Влад32
00:20
)) 2009-го
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
ахахах
00:19
это как в том анекдоте советском.В самолёте камандир говорит за голову террориста 1000.Кто-то две несёт после посадки,кто-то пять,а один мешок с головами тянет к самолёту.Камандир-эй вы чё творите-это...
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
ffa1978
00:19
автор в глаза долбится?В третьем квартале 2019 года Intel выпустила 4-ядерный Core i7-870.ага 2019 го
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
32Влад32
00:19
Похожая статья уже была? Из результатов тестов можно сделать уверенный вывод, что если вы ограничены в средствах, но имеете i7-870, то можете посидеть на нем еще несколько лет. И еще. Имея такой проц,...
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
WeAreWatchingYou
00:16
https://www.youtube.com/watch?v=ObqRoS93VCw
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
WeAreWatchingYou
00:16
https://www.youtube.com/watch?v=ObqRoS93VCw
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
WeAreWatchingYou
00:16
https://www.youtube.com/watch?v=ObqRoS93VCw
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем