Подразделение Xilinx компании AMD стало спонсором одной из команд мирового чемпионата боевых роботов BattleBots

Подразделение Xilinx компании AMD стало спонсором одной из команд мирового чемпионата боевых роботов BattleBots. Игрушечных роботов, но не таких уж безобидных, как может показаться на первый взгляд.

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Популярность соревнований серии BattleBots не ослабевает многие годы: серьезные битвы радиоуправляемых роботов на арене выглядят ярко и интригующе, а за разработкой подобных боевых "игрушек" порой стоят не только энтузиасты робототехники, но и именитые инженеры ведущих компаний мира.

Такие битвы не просто технические соревнования, а сражения умов профессиональных инженеров. Роботов, готовых сражаться на земле, под водой и в воздухе, сконструировать и построить очень сложно. Это одновременно и хобби и тренировка навыков, которые при должном масштабировании могут украсить и серьезные технические проекты мирового уровня. Многие технологические гиганты становятся спонсорами подающих надежды команд чемпионата и предоставляют им неограниченную свободу действий в надежде заполучить в свои ряды по-настоящему талантливых инженеров, способных мыслить нестандартно.

Роботы BattleBots оснащаются оружием и средствами обороны, а главная цель битвы – уничтожить соперника! Победа в таком соревновании – это сплав техники, тактики и творчества в чистом виде. При этом чемпионат отличают строжайшие технические нормативы, которые регламентируют буквально все аспекты создания роботов и ведения сражения.

Например, каждый новый робот проходит обязательную инспекцию и получает сертификат для допуска к соревнованиям, а сами участники подразделяются на несколько «весовых» категорий. Плюс к этому, во внимание принимается максимальная скорость передвижения роботов и их геометрические размеры.

Основное оружие – различного рода пневматические и гидравлические системы, способные выстрелить чем-то в противника или перевернуть его, лишив мобильности, а затем, как вариант, добить огромным молотком. Запрещается использовать токсичные жидкости и материалы, а также использовать электрошоковое оружие и оружие, ведущее к взаимному уничтожению участников.

Шоу-чемпионат BattleBots – отличные пример того, как можно применить свои инженерные навыки и освоить парочку новых профессий.

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