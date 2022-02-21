Автомобили Tesla серьезно напугали владельцев экстренными торможениями на скоростных магистралях без видимых причин

Правительство США расследует сообщения о неожиданном торможении автомобилей Tesla на автомагистралях. Так называемая проблема "фантомного торможения" рассматривается регулирующим органом США - Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA).

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За последние девять месяцев NHTSA получил более 350 жалоб от владельцев электрокаров, да и сам масштаб следственных действий впечатляет – проверке подвергнутся более 500 тысяч автомобилей с заводов Илона Маска моделей Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в период с 2021 по 2022 год.

Как утверждают пострадавшие владельцы, проблемы возникают при активации автопилота. Эта функция дает автомобилю контроль над некоторыми элементами системы торможения и рулевого управления во время движения, хотя и не заменяет полностью водителя-человека.

Представители компании Tesla продолжают настаивать на том, что автопилот лишь помогает водителям в некоторых экстренных ситуациях, но не может полностью заменить собой водителя. Поэтому даже при использовании указанной системы все равно нужно сохранять бдительность и предельную концентрацию за рулем.

Примечательно, что NHTSA ранее инициировала еще два разбирательства в отношении автопроизводителя. Так, в конце 2021 поводом для жалоб стало отключение функции воспроизведения медиа контента для пассажиров, которая позволяла играть и просматривать фильмы на главном сенсорном экране прямо во время движения. А летом прошлого года NHTSA выделило в отдельное производство случаи дюжины аварий, которые могли произойти по причине «фантомных торможений» и начало изучать роль системы автопилота в этих инцидентах, охватывающих примерно 765 000 автомобилей Tesla.

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Официальная позиция регулятора такова – пока не доказано, что странное поведение системы автопилотирования привело к каким-либо увечьям, травмам и смертельным случаям, но в жалобах владельцев четко указывается на факты внезапного экстренного торможения автомобиля во время движения на высокой скорости по шоссе, что становилось для многих владельцев полной неожиданностью. Более того, такое поведение системы торможения носит случайный характер и может повторяться многократно за один цикл движения. В общей сложности под отзыв могут попасть около 2 млн. выпущенных электромобилей.