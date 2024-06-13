Взлом доступен на всех актуальных консолях прошлого и настоящего поколения с актуальным дашбордом от 5 июня 2024 года.

Никогда такого не было и вот опять. На github появился скрипт по получению прав администратора в консолях Xbox с полным доступом к файловой системе и ресурсам устройства. Это первый официально зарегистрированный взлом игровых консолей 8 и 9 поколений. На сегодняшний день, помимо самого скрипта и доступа к файловой системе нет ничего. Тут стоит упомянуть, что между взломом PS4 и запуском первой игры прошло около 2 лет. А утилиты, автоматизирующие процесс установки и активации создавались в течение 5 лет. Процесс не быстрый, но реальный.

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В конце жизненного цикла происходит чудо-чудное. Профильные специалисты разбирают защиту устройства на составляющие и получают полный доступ к его ресурсам. Кто-то из любопытства, кто-то с профессиональной точки зрения. Но это происходит всегда. Вечна борьба меча и щита. Xbox one стоял особняком от данной темы. Маленькая популярность не привлекает внимания и интереса. Тем удивительнее имеющийся факт. Взломали все версии консоли за один раз. Единственная уязвимость во всех консолях. Теперь нет необходимости в подписке Xbox Game Pass, на торрентах библиотека заметно больше и не требует денег.





Сообщество опубликовало новость на "неавторизованном сайте", но есть прямая ссылка на доверенный ресурс.

Источники в профильных ресурсах утверждают, что все работает. Проверялись все 4 консоли. Скрипт рабочий:

Xbox one S

Xbox one X

Xbox series S

Xbox series X

У Microsoft нет инициативы по выплате денежного вознаграждения за поиск уязвимостей. Нет 100% варианта проверить достоверность взлома. С имеющимися данными, могу утверждать, что взлом существует с вероятностью 95% на консолях с обновлениями ДО мая 2024 года.

Что дает взлом консолей Xbox? У детища Microsoft нет эксклюзивных проектов и все что выходит на коробоксе, выходит и на персональных компьютерах, но есть нюанс. В версиях для ПК очень часто встраивается защита Denuvo и многие игры все еще не взломаны. Версия для консолей идет без защиты и нет необходимости дожидаться взлома.