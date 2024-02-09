Крупнейшие изменения в игровой индустрии и невероятный шаг со стороны Microsoft. Упоминания Xbox исчезают с официальных страниц Microsoft

9 февраля 2024 года начались тихие изменения на сайте Microsoft. Со страничек и плашек исчезают упоминания самого известного игрового бренда на территории Соединенных Штатов. Символ эпохи уходит в прошлое.

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Официально не было ни каких объявлений, но пользователи в сети заметили множество изменений на страничках игрового подразделения.

Первое крупное изменение. Игры от внутренних студий потеряли обозначение "Day one" - главная фишка игр от внутренних студий

Единственное существенное преимущество подписки Microsoft от аналогичных у конкурентов.





Исчезло упоминание консолей Xbox. Теперь существуют просто консоли. Тут стоит упомянуть такой момент, как бренд и маркетинг. Ты обязан максимально часто и конкретно называть свое устройство, чтобы у людей отложилось это на подсознательном уровне.





Со страницы подписок исчезло упоминание стандартной подписки Xbox Game Pass. Остались только младшая и старшая.

Магазин Microsoft. Нет ни единого упоминания консолей Xbox. Только отдельное "Консоли"





Произошли мелкие изменения в шрифтах, порядке надписей, оформлении и цветовой гамме. Настолько больших перемен не было больше 9 лет. Фанатское сообщество Xbox встревожено и готовится к худшему.

В ближайшую неделю Фил Спенсер обещал рассказать о глобальных изменениях на своей платформе. Многие пользователи ожидают разъяснений о выходе игр от внутренних студий Microsoft на конкурирующих платформах.