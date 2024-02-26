Начиная с 4 июня, Google больше не будет поддерживать электронные платежи Google Pay

Это связано с непопулярностью сервиса. В компании заявляют, что уже на момент 2022 года практически все граждане США перешли на более удобный кошелек Google Wallet. Следом за ними это сделали пользователи, проживающие в других государствах.

Однако, несмотря на это, и классический Google Pay также можно было использовать. Сейчас в этом уже нет необходимости. Прогресс должен идти вперед, а не стоять на месте, и тем более, не «смотреть в прошлое» убеждены в корпорации. Закрывая сервис электронных платежей, компания хочет упростить платежные приложения, дав возможность пользователям еще быстрее и удобнее использовать кошелек.

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В то же время после отключения Google Pay в Америке, приложение еще будет некоторое время доступно в Сингапуре и Индии. Это связано с какими-то особенностями этих государств – поясняют в компании.

После прекращения поддержки уже нельзя будет воспользоваться функцией поиска сделок и предложений, не получится использовать P2P-платежи и управлять собственным балансом на платформе. Поэтому пользователи кошелька должны будут до 4 июня перевести свои деньги с Google Pay на банковские счета, а затем создать кошелек нового образца.

В представительстве сказали, что Google Wallet стал прекрасной альтернативой устаревшему кошельку. Он более удобный и простой в использовании. Возможно, именно поэтому за короткий промежуток времени приложением стало пользоваться почти в пять раз больше людей более, чем в 180 странах мира. Справедливо отметить, что сервис популярен еще за счет того, что может не только обрабатывать различные платежи, но и хранить виртуальные ключи от транспорта, билеты, удостоверения личности и другое.

Google Wallet был запущен более 10 лет назад – в 2011 году. Система получила слоган «оплата в одно касание». Так, система поддерживала и объединяла Mastercard и розничные сети. С тех пор она прочно вошла в жизнь пользователей и с годами лишь набирала обороты.