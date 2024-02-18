Российские туристы на протяжении нескольких лет ждали возобновления рейсов из России на Бали, но похоже, что напрасно.

Российские туристы на протяжении нескольких лет ждали возобновления рейсов из России на Бали, но похоже, что напрасно. По словам посла России в Индонезии Людмилы Воробьевой, на сегодняшний день существует ряд технических трудностей, которые на данном этапе непреодолимы.

Несмотря на то, что осенью 2023 года в сети появлялись новости о том, что уже с весны 2024 года туристы вновь смогут посещать свой излюбленный курорт. По словам дипломата, трудности главным образом связаны с отсутствием сертификации на полеты, а это один из самых важных нюансов, на устранение которого может уйти ни один месяц.

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Безопасность полетов – это еще один момент, который пока что не позволяет запустить процесс. После начала пандемии коронавируса авиасообщение между странами было приостановлено. Некоторые государства через пару лет вновь возобновили полеты, «забив» самые популярные коридоры.

Россия не успела этого сделать, поэтому налаживать сообщение придется заново. Не стоит забывать и про санкции со стороны многих стран, запрещающих пролетать через свои территории, это значит, что нужно будет полностью пересматривать путь с учетом обходных путей. Эта проблема затрагивает и другие аспекты – самолеты, цену на полеты и ряд других моментов.

Чтобы запустить рейсы на Бали, следует пересмотреть все текущие рейсы авиакомпаний, поменять или снять некоторые из них, а это также затруднительно. Посол отмечает, что сегодня российские туристы могут попасть в Индонезию, но с пересадками.

С Бали прекрасно налажено авиасообщение у Сингапура, Турции и ОАЭ. Это финансово затратно и не очень удобно, но пока что другого выхода нет. Когда можно надеяться на возобновление полетов между РФ и Индонезией, Воробьева не сказала, заявив лишь то, что стороны сотрудничают и делают все возможное, чтобы это случилось как можно скорее.

В то же время туроператоры рекомендуют не слушать прогнозы послов, а переориентироваться либо на другие курорты, либо выбрать наиболее удобную стыковку в третьей стране мира, чтобы все-таки попасть на излюбленный Бали.

Турагенты уверяют, что в самое ближайшее время, скорее всего, даже в ближайший год ситуация не изменится. И это связано не только с теми трудностями, что озвучивает посол, но и с политической ситуацией, о которой стараются умалчивать. Индонезия – это курорт, рассчитанный больше на отдыхающих из стран ЕС и Запада, поэтому государство ничего не потеряло, лишившись туристов из РФ.