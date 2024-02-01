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Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров

Наверное, люди старшего возраста прекрасно помнят трехколесный мотороллер ТГА-200 "Муравей"?
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Все мы уже привыкли видеть на улицах наших городов современные скутеры. На любой вкус и цвет, с различным объёмом двигателя. Все они произведены на территории Юго-Восточной Азии, либо собираются в России из китайских комплектующих. О производстве своих мотороллеров в России как-то и не слышно. Не прижился этот вид транспорта, такое чувство, что двухколёсный "железный конь" у нас является чуждым транспортным средством. Нашим обывателям автомобиль подавай. Чтобы сидеть можно было  на голову не капало.

Хотя у нас в стране когда-то мотороллеры производились массово. И владение таким транспортным средством не являлось чем-то зазорным. Наоборот, наличие мотороллера было предметом гордости.

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Наверное, люди старшего возраста прекрасно помнят трехколесный мотороллер ТГА-200 "Муравей"? Этот шустрый труженик, без которого не обходились жители сел и представители всевозможных ремонтных бригад в городах. Или его двухколёсного собрата ТГА200-01 "Турист"? Трехколёсные мотороллеры почему-то запомнились по красной окраске. Именно она была самой популярной.

Но, прежде, чем эти мотороллёры пошли в серию, в Советском Союзе серийно выпускался мотороллер Тула-200. Именно он был первым советским мотороллером, поэтому его смело можно считать "дедушкой" русских мотороллеров.

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Мотороллер выпускался на Тульском машиностроительном заводе (ТМЗ) с 1957 года. Примечательно, что идею такого транспортного средства власти СССР подсмотрели в Европе. За основу был взять мотороллер Goggo 200 немецкой фирмы Hans Glas GmbH. Конечно, рассматривались и другие варианты. Но предпочтение было отдано именно немецкому образцу.

Почему так произошло? Не зря говорят, что в России две беды. Немецкий мотороллер имел колёса большого диаметра (254 мм), что положительно сказалось на его проходимости в условиях советского бездорожья!

Как говорилось, первый серийный мотороллер Т-200 сошёл с конвейера Тульского завода в 1957 году. Мотороллер был окрашен в ярко-синий цвет. И именно этот цвет стал затем фирменной "фишкой" всех серийных мотороллеров данного типа. Для своего времени Тула-200 стал поистине люксовой техникой. Об этом говорят его технические характеристики.

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Мотороллер массой в 155 кг разгонялся до скорости в 80 км/ч. Это при двигателе в 199 кубических сантиметров, имевшем мощность всего в 8 л.с. Кроме того, запуск двигателя осуществлялся при помощи стартера!

Но самым главным достоинством этого транспортного средства стала его экономичность. Расход топлива на 100 километров не превышал 3,5 литров (при смешанном цикле езды). Немного! И в качестве приятного бонуса каждый такой мотороллер имел запасное колесо, крепившееся сзади к корпусу мотороллера. Да и само транспортное средство выглядело очень стильно.

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Автору уже в наше время довелось поездить на таком мотороллере 1961 года выпуска. Ощущение незабываемые: хорошо разгоняется, из-за большой массы мотороллер устойчив и хорошо "бежит" по грунтовой дороге, управляемость отменная. Вообще, тогда сложилось впечатление, что я еду на табуретке.

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техника авто мотоцикл мото мотороллер тула тула 200
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