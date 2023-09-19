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Clark Kent
Америка перебрасывает войска к западным границам России
НАТО опасается, что Россия отделит страны Балтии от остального альянса взяв под контроль территорию между Белоруссией и Калининградом

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4500 солдат 3-й пехотной дивизии армии США, базирующейся в Форт-Стюарт, штат Джорджия, находятся в процессе переброски в Польшу и страны Балтии в рамках продолжающихся усилий под руководством США по усилению «восточного фланга» НАТО, который простирается от Балтийского до Черного морей, сообщается в пресс-релизе армии США. В настоящее время в Европе уже дислоцировано около 85 000 американских военнослужащих.

В этот регион входит «Сувалкский коридор» – 100-километровая полоса земли, соединяющая Польшу с Латвией, Литвой и Эстонией, который мог бы объединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Планировщики НАТО давно опасаются, что Россия может направить войска из своего балтийского анклава Калининграда и Беларуси, чтобы закрыть эту брешь и тем самым отделить страны Балтии от остальной части альянса. 

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Когда Финляндия присоединилась к НАТО, у альянса появилась возможность направлять поддержку в страны Балтии на кораблях. Однако у России есть оружие, размещенное в Калининграде, что может затруднить судоходство в Латвию, Литву и Эстонию. США понимают, что Сувалкский коридор будет трудно оборонять, так как равнинная местность с пологими холмами позволяет легко проходить по ней гусеничной технике и пехоте. Но России можно и не вводить войска на эту территорию, чтобы ограничить действия НАТО в этом регионе, так как воздушный, военно-морской и ракетный потенциал Калининграда считается достаточно значительным для сдерживания активности потенциальных противников. А возможности России в области средств радиоэлектронной борьбы, которые могут разрушить связь между США и союзниками трудно переоценить.

До февраля 2022 года в Европе размещалось около 65 000 американских военнослужащих, за 1,5 года их численность увеличилась до 85000, но практически весь контингент расположен в Западной или Центральной Европе — это вдали от линии фронта. Поэтому НАТО намеревается установить более широкое постоянное присутствие в Восточной Европе, проводя учения, адаптируясь к особенностям региона.

Решение о переброске американских войск на "восточный фланг" было принято после того, как польские и литовские лидеры выразили обеспокоенность тем, что российская частная военная группа Вагнера, которую до недавнего времени возглавлял Евгений Пригожин, может начать нападение на них с территории Беларуси.

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Фото: af.mil / Источник: пресс-релиз армии США 

#россия #нато #европа
Источник: dvidshub.net
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