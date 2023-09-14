Посадкой корабля на мель закончился 30-дневный круиз стоимостью более 33 000 долларов

Лайнер Ocean Explorer сел на мель около полудня в понедельник в Альпфьорде, расположенном примерно в 870 милях (1400 км) к северо-востоку от столицы Гренландии Нуука.

Капитан сначала ждал прилива в полночь, чтобы попытаться выплыть на поверхность, но грязь - смесь осадочных пород, песка и ила, оставшихся от близлежащего ледника, - создала сильный присос, который удерживает судно на месте. Судно ждало следующего прилива, который наступил около полудня во вторник, но и эта попытка не увенчалась успехом, к счастью, сейчас спокойно и нет непосредственной угрозы шторма.

реклама

Фото: ВВС Дании

Военный облет судна Ocean Explorer подтвердил, что его корпус не поврежден и топливо не вытекает. Сообщений о пострадавших не поступало, на судне имеется достаточное количество припасов для 206 человек, которые находятся на борту. Корабль ВМС Дании, который уже находился в море у побережья юго-западной Гренландии, был перенаправлен и должен прибыть в этот район к утру пятницы.

Гренландия, как и многие арктические страны, все больше беспокоится о логистике проведения дорогостоящих спасательных операций в отдаленных районах. За последний год число круизных судов, курсирующих вокруг крупнейшего в мире острова, увеличилось на 50% и достигло 600. С ростом туристического потока, увеличилось и количество происшествий - в прошлом году Объединенное арктическое командование провело одну экстренную эвакуацию, а в этом году уже пять.