Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Clark Kent За пост начислено вознаграждение
В Гонконге прошел самый сильный за последние 140 лет ливень
На разлетевшихся по сети кадрах видно, как потоки воды сносят людей, автомобили и ломают постройки. В результате непогоды два человека погибло и 83 получили ранения.

реклама

Продолжительные дожди стали следствием тайфуна "Хайкуй", который во вторник обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь. Хотя он и ослаб, медленно движущиеся облака обрушили огромное количество осадков на и без того насыщенные влагой районы, пострадавшие от мощного тайфуна «Саола», прошедшего неделей ранее.

Метеобюро Гонконга присвоило ливню самый высокий уровень опасности: на город выпало более 200 мм осадков. Масса воды, низвергающаяся со склонов холмов, затопила улицы, дома, торговые центры, парковки, станции метро и тоннели.

реклама

Транспортная сеть города сильно нарушена, пострадало множество дорог, особенно основная трасса, ведущая к морю. Компания, отвечающая за железнодорожную сеть города, сообщила о закрытии как минимум одной линии, а на других произошли задержки. В международном аэропорту Чек Лап Кок десятки рейсов отменены или задержаны.

Полностью затоплен поперечный туннель, соединяющий остров Гонконг с Коулуном, операторы паромов, обслуживающих Макао, объявили о приостановке рейсов из-за непогоды. Кроме того, наводнение привело к приостановке операций по оформлению пассажиров и грузов на двух пограничных пунктах между Гонконгом и Шэньчжэнем.

Главный исполнительный директор Гонконга Джон Ли выразил глубокую озабоченность сложившейся обстановкой на всей территории региона и поручил всем ведомствам принять срочные меры. В ответ на это власти закрыли все учебные заведения и рекомендовали служащим оставаться дома. Ситуация была признана экстремальной, и принятые с утра меры были продлены еще на 24 часа.

Соседний Шэньчжэнь с населением более 17,7 млн. человек также столкнулся с хаосом, вызванным экстремальными погодными условиями. Общее количество осадков в Шэньчжэне составило 469 миллиметров - это самый сильный дождь в этом районе с 1952 года. В дельте Жемчужной реки, экономически значимом регионе, произошли серьезные сбои в работе предприятий и транспорта. 

На центральном железнодорожном вокзале Шеньчженя застряли более 100 человек, которых не могут эвакуировать, так как все входные зоны полностью затоплены.

Фотографии: AFP

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #гонконг #тайфун #наводнение
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае чиновникам запретили использовать iPhone
Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд
Китай запретил использовать iPhone работникам ключевых министерств, ссылаясь на угрозу безопасности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
10
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
3
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
19
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Концерн «Калашников» запускает сразу два новых цеха по производству боеприпасов
+
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2
Бельгия не сможет дать Украине F-16, поскольку истребители в аварийном состоянии, а снарядов нет
2

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
54
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
40
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
12
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
43

Сейчас обсуждают

devchidable
13:44
Видимо, уже
Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд
Umid Xaydarov
13:42
пройду вот увидишь. ведь хойоверсы мудаки и сделали новую виртуалку поднового перса : дань хена имбибитора луны. чтоб лучше ПРОДАВАЛСЯ . А Я ЕГО ВЫБИЛ !!!! НО нет ресурсов на прокачку ( всё на луку сп...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Шамиль Гаджиев
13:39
Я думаю т-90 зарядить .снарядом сармат и пальнуть в США :) :) тоже уран . Чё поделать
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
Apsheronsky tchai
13:37
Шишкин, тебе никакой кач не поможет, потому что АМУДЕ в системнике живёт. На АМУДЕ хорошо идёт только ДОКА2 и контра, поэтому АМУДЕ любят школьники и гомики.
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Lubitel 32
13:34
4000 серия самая быстро тыквяшяяся серия. Звоночка типа TLOU где 8га нехватат видать было мало. И да чтоб жисть была пичальнее 4060 Laptop это иногда 96бит и 6га видеопамяти чтоб воздух из СО ноутбука...
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
glavhyilo
13:34
второй танк челенджер британский сожгли
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
Umid Xaydarov
13:32
новая виртуалку добавили ваще потная. ваншотят боссы, надо следы качать
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Alex TOPMAN
13:31
Я про видеокарту пишу же. У моей память всего +300 гонится, поэтому 38855. А ЦП мой - не боец уже. Новый как получу - прогоню. Напишу в профильной ветке по 13-м ЦП на форуме.
Предполагаемая оценка Intel Core i9-14900K в Cinebench 2024 до 5% больше, чем у 13900K
Alex-IT
13:28
А чем обычно такие диалоги заканчиваются?
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Apsheronsky tchai
13:24
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем