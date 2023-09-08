На разлетевшихся по сети кадрах видно, как потоки воды сносят людей, автомобили и ломают постройки. В результате непогоды два человека погибло и 83 получили ранения.

Продолжительные дожди стали следствием тайфуна "Хайкуй", который во вторник обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь. Хотя он и ослаб, медленно движущиеся облака обрушили огромное количество осадков на и без того насыщенные влагой районы, пострадавшие от мощного тайфуна «Саола», прошедшего неделей ранее.

Метеобюро Гонконга присвоило ливню самый высокий уровень опасности: на город выпало более 200 мм осадков. Масса воды, низвергающаяся со склонов холмов, затопила улицы, дома, торговые центры, парковки, станции метро и тоннели.

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Транспортная сеть города сильно нарушена, пострадало множество дорог, особенно основная трасса, ведущая к морю. Компания, отвечающая за железнодорожную сеть города, сообщила о закрытии как минимум одной линии, а на других произошли задержки. В международном аэропорту Чек Лап Кок десятки рейсов отменены или задержаны.

Полностью затоплен поперечный туннель, соединяющий остров Гонконг с Коулуном, операторы паромов, обслуживающих Макао, объявили о приостановке рейсов из-за непогоды. Кроме того, наводнение привело к приостановке операций по оформлению пассажиров и грузов на двух пограничных пунктах между Гонконгом и Шэньчжэнем.

Главный исполнительный директор Гонконга Джон Ли выразил глубокую озабоченность сложившейся обстановкой на всей территории региона и поручил всем ведомствам принять срочные меры. В ответ на это власти закрыли все учебные заведения и рекомендовали служащим оставаться дома. Ситуация была признана экстремальной, и принятые с утра меры были продлены еще на 24 часа.

Соседний Шэньчжэнь с населением более 17,7 млн. человек также столкнулся с хаосом, вызванным экстремальными погодными условиями. Общее количество осадков в Шэньчжэне составило 469 миллиметров - это самый сильный дождь в этом районе с 1952 года. В дельте Жемчужной реки, экономически значимом регионе, произошли серьезные сбои в работе предприятий и транспорта.

На центральном железнодорожном вокзале Шеньчженя застряли более 100 человек, которых не могут эвакуировать, так как все входные зоны полностью затоплены.

Фотографии: AFP