Samsung сдалась под напором американских санкций и 3 апреля прекратит поддержку банковских карт "Мир" в платёжном сервисе Samsug Pay. Google и Apple сделали то же самое ещё два года назад.

В платёжном приложении Samsung Pay с 3 апреля станет невозможным зарегистрировать новую карту «Мир» любого российского банка, а ранее внесённые данные карт этой системы автоматически удалят. Также пользователи лишатся возможности расплачиваться с помощью Samsung Pay за поездки в общественном транспорте.

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При этом поддержка карт лояльности, "скидочных" карт торговых сетей сохранится, сказано в официальном уведомлении на веб-странице Samsung Pay. Не планируются перемены в работе сервиса и в Беларуси – там держатели карточек Visa и Mastercard смогут беспрепятственно продолжать использовать их для бесконтактных платежей с помощью Samsung Pay.

Samsung Pay оставалась единственной из тройки крупнейших международных платёжных сервисов для смартфонов, продолжившей работу с российскими картами «Мир» после того, как два года назад в России их поддержку остановили Apple Pay и Google Pay. Однако в прошлом месяце оператор карт «Мир» – НСПК (принадлежит Центральному банку Российской Федерации) – попал под новую порцию ограничений, введённую властями США в отношении России. Впрочем, у владельцев Android-смартфонов с NFC в РФ уже давно есть альтернатива зарубежным сервисам в лице отечественного приложения Mir Pay. Правда, оно теперь недоступно в Google Play, поэтому для его установки потребуется воспользоваться альтернативным магазином приложений - например, Huawei AppGallery или RuStore.