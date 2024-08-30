Новая версия HITMAN 3 для VR предложит улучшенный игровой процесс, новые миссии и поддержку различных VR-устройств.

В анонсе для поклонников виртуальной реальности (VR) компания IO Interactive подтвердила, что "HITMAN 3 VR: Reloaded" официально выйдет 5 сентября. Переосмысленная VR-версия получившей признание критиков игры HITMAN 3 обещает предоставить фирменный игровой процесс с элементами скрытности и передовые технологии виртуальной реальности.

С момента своего первоначального выхода HITMAN 3 был высоко оценен за сложный дизайн уровней, креативные методы убийств и свободу, которую он предоставляет игрокам для выполнения задач различными способами. "HITMAN 3 VR: Reloaded" стремится вывести этот опыт на новый уровень, предлагая игрокам уникальную перспективу, позволяя буквально встать на место печально известного убийцы — Агент 47.

IO Interactive раскрыла, что "Reloaded" будет включать несколько улучшений, специально разработанных для VR-игры. Среди этих улучшений — усовершенствованное управление движением, которое позволит игрокам более естественно и интуитивно взаимодействовать с окружающей средой. Команда разработчиков также представила новый режим от первого лица, что делает погружение еще более полным. Игроки смогут ощутить напряжение и волнение каждой миссии, будь то слияние с толпой или планирование идеального тихого устранения.

Кроме улучшений игрового процесса, "HITMAN 3 VR: Reloaded" будет содержать новый контент, эксклюзивный для VR-платформы. Это включает несколько новых миссий, которые полностью используют возможности виртуальной реальности, предлагая свежие испытания и уникальные сценарии, отсутствующие в оригинальной игре. Сообщается, что эти миссии специально разработаны, чтобы подчеркнуть сильные стороны VR, побуждая игроков к креативному мышлению при прохождении сложных уровней и ликвидации целей.

VR-версия также будет поддерживать кросс-платформенную игру, что позволит игрокам наслаждаться этим на различных гарнитурах VR, включая Oculus Rift, PlayStation VR и HTC Vive.