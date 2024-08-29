CD Projekt объявила о значительном росте прибыли за первую половину 2024 года, благодаря успешным продажам Cyberpunk 2077 и аддона Phantom Liberty.

Польская компания CD Projekt, известная своими знаковыми игровыми франшизами, опубликовала финансовый отчет за первую половину 2024 календарного года. Выручка компании за отчетный период составила 425 миллионов злотых (почти 110 миллионов долларов США), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором роста стали высокие продажи Cyberpunk 2077 и его недавнего аддона "Phantom Liberty".

По данным отчета, чистая прибыль CD Projekt за первые шесть месяцев 2024 года достигла 170 миллионов злотых (44 миллиона долларов США), что является рекордным показателем и на 88% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Кроме того, компания увеличила свои финансовые резервы на 55 миллионов злотых (14 миллионов долларов США), несмотря на значительные инвестиции в разработку новых проектов.

Эти финансовые достижения стали возможными благодаря успешной реализации Cyberpunk 2077, который после неоднозначного запуска в 2020 году стабильно показывает отличные результаты. Особое внимание стоит уделить последнему расширению "Phantom Liberty", которое стало важным этапом в восстановлении и дальнейшем развитии игры.

В рамках отчета CD Projekt также раскрыла информацию о текущих и будущих проектах. Компания активно работает над развитием своей ключевой франшизы — The Witcher. Согласно предоставленным данным, разработка The Witcher 4, официально анонсированная в конце прошлого года, идет полным ходом. Команда разработчиков уже завершила около 70% работы, сосредоточившись на создании глубокого и захватывающего игрового мира, а также проработке сложных квестов и сюжетных линий.

Кроме того, CD Projekt анонсировала новые проекты и инициативы, которые будут анонсированы в ближайшем будущем. В планах компании — расширение существующих франшиз и возможное создание новых IP, что должно дополнительно укрепить её позиции и обеспечить долгосрочный рост.