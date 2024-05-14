Китайский технологический гигант Xiaomi планирует представить свой первый электромобиль Xiaomi EV1 в 2025 году, бросив вызов Tesla Model Y.

Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о намерении войти на рынок электромобилей, выпустив в 2025 году свой дебютный электромобиль, призванный стать конкурентом Tesla Model Y.

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В заявлении генерального директора Лэй Цзюня было подчеркнуто, что новый электромобиль станет частью долгосрочной стратегии Xiaomi по созданию целой экосистемы инновационных продуктов. "Мы видим огромный потенциал в области электромобилей и хотим предложить нашим клиентам не просто автомобиль, а целый комплекс современных технологий и удобств. Наш электромобиль будет интегрирован с другими продуктами Xiaomi, чтобы предоставить пользователям уникальный опыт" — сказал Лэй.

Предполагается, что новый электромобиль получит название Xiaomi EV1 и будет оснащен передовыми технологиями автономного вождения, интеллектуальной мультимедийной системой, а также интеграцией с экосистемой продуктов Xiaomi, включая умные смартфоны, гаджеты и системы умного дома.

По сообщениям из внутренних источников, модель будет основываться на платформе собственной разработки и предложит впечатляющий запас хода — до 600 км на одном заряде. Автомобиль также будет оснащен технологией быстрой зарядки, позволяющей пополнить до 80% заряда за 30 минут.

Согласно предварительным данным, цена на Xiaomi EV1 будет конкурентоспособной, чтобы составить серьезную конкуренцию Tesla Model Y, которая сейчас доминирует в этом сегменте рынка электромобилей. Xiaomi планирует предложить свой электромобиль примерно на 20% дешевле аналогов, сохраняя при этом высокие стандарты качества и производительности.

Китайский рынок электромобилей в последние годы переживает настоящий бум, и Xiaomi намерена воспользоваться этой динамикой. В компании уверены, что их выход на рынок станет успешным благодаря сильному бренду, широкой сети дистрибуции и огромной базе лояльных пользователей.

Помимо китайского рынка, Xiaomi также рассматривает возможность экспансии на международные рынки, включая Европу и Северную Америку, где конкуренция с Tesla будет наиболее ощутимой. Однако представители компании признают, что для успешного выхода на зарубежные рынки потребуется адаптация продукта к местным условиям и законодательству.

Первые прототипы Xiaomi EV1 ожидаются уже в конце 2024 года, а серийное производство планируется начать в начале 2025 года на новом заводе компании в Пекине. В Xiaomi подтверждают, что предприятие будет способно производить до 300 000 автомобилей в год.