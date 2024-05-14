Это может радикально изменить глобальный рынок полупроводников и укрепить технологическое лидерство страны.

В новом повороте технологической гонки, китайские учёные объявили о разработке метода массового производства оптических чипов, который может устоять перед лицом американских санкций. Этот шаг может значительно изменить глобальный ландшафт высокотехнологичного производства и укрепить позиции Китая как ведущей технологической державы.

реклама

Исследователи из Шанхайского института микросистем и информационных технологий, в сотрудничестве с коллегами из Швейцарского федерального технологического института, разработали новый подход, использующий танталат лития (LiTaO3) — материал, который уже применяется в радиочастотных фильтрах 5G смартфонов. Это позволяет создавать фотонные интегральные схемы (PIC), которые играют ключевую роль в суперкомпьютерах и центрах обработки данных, с низкими затратами и высокой эффективностью.

Соединённые Штаты Америки наложили серию санкций на китайские технологические компании, ограничивая доступ к передовым полупроводниковым технологиям. Однако новый метод производства оптических чипов может помочь Китаю обойти эти ограничения, поскольку танталат лития не входит в список санкционных материалов.

Это может существенно снизить зависимость Китая от импортных полупроводников и укрепить его стратегическое положение в мировой экономике. Стартап Novel Si Integration Technology, связанный с Шанхайским институтом, уже начал массовое производство 8-дюймовых пластин из танталата лития.