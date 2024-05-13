Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Slaider13S
Thunderobot представила игровой монитор Sliver Wing QD-OLED с новым 480 Гц дисплеем
Thunderobot запускает новый игровой монитор, который поддерживает режимы 240 и 480 Гц, предлагая геймерам невиданную ранее четкость и плавность изображения.

В мире высоких технологий и киберспорта, где каждая миллисекунда имеет значение, компания Thunderobot сделала прорыв, представив новейший геймерский монитор, поддерживающий частоту обновления 240 и 480 Гц. Этот монитор обещает перевести игровой опыт на невиданный доселе уровень, предлагая игрокам непревзойденную четкость и плавность движения.

реклама

Современные игры требуют не только отличной графики, но и высокой производительности оборудования, чтобы игроки могли полностью погрузиться в игровой процесс. Новый монитор Thunderobot Sliver Wing QD-OLED был разработан с учетом этих требований. Он оснащен передовой технологией, которая позволяет динамически переключаться между режимами 240 и 480 Гц, обеспечивая идеальное сочетание производительности и качества изображения.

Ключевой особенностью монитора является его способность поддерживать чрезвычайно высокую частоту обновления даже при максимальных настройках графики. Это достигается благодаря использованию новейших панелей и оптимизированной архитектуре, которая минимизирует задержку ввода и устраняет размытие движения, что особенно важно в быстро развивающихся игровых сценах.

Дизайн монитора также заслуживает внимания. Стильный и современный, он идеально вписывается в любую игровую среду. Узкие рамки экрана увеличивают погружение в игру, а эргономичная подставка позволяет регулировать угол наклона, поворот и высоту монитора для оптимального комфорта во время длительных игровых сессий.

Thunderobot не только установила новый стандарт для игровых мониторов, но и продемонстрировала свою приверженность киберспортивному сообществу, предоставив инструменты, которые помогут игрокам раскрыть свой полный потенциал.

#инновации #киберспорт #thunderobot #480 гц
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
30
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
3
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
10
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
+
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2
WhatsApp запускает крупнейший за долгое время редизайн и вот его новые функции
1
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
11
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
59
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
56
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
67
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
66
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
27
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
+
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

Роман Иванов
10:23
Тем временем Сони - Ввести обязательную привязку PSN; Лишиться продаж в 170 регионах; Уронить прибыль; Получить репутационный урон. По стоимости акций красота вообще. Особенно если срез 2 лет посмот...
У консольного подразделения Xbox возникли большие финансовые проблемы
Митюнин Сергей
10:22
А что вы так спокойно пишите об этом.У врага будет возможность строить орудия убийства.наших русских солдат будут убивать.Разведайте и уничтожайте канадских убийц.Никакой пощады врагам
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
Роман Иванов
10:22
....Зачем? Купи дитю 4070, будь мужиком
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Vorvort
10:10
Интел конкурирует только за звание лучшего калорифера. Производительность разжевана во множестве обзоров, вот пример в игре, где жесточайшая нагрузка на процессоры.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Юрий Казанцев
10:07
Ну, когда своего интеллекта не хватает, обзаводятся искусственым:) вещь, конечно, полезная, если сам не дурак:)
ВВС США уже обладают способными на реальные боевые операции истребителями F-16 с ИИ
Женя Кузнецов
10:05
Оскорбился, что я название его любимого неодушивленного предмета искаверкал. Шиза прогрессирует
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Ник Хобо
10:05
Oбocpyться, после чего студию распустят, и ME5 отменят.
Разработчики игры Dragon Age: Dreadwolf, включая студию BioWare, готовы выпустить игру в этом году
Zeb_Joker
09:58
Если нужен самый дешёвый проц для игр, то это i3-12100. Про более ранние поколения i3 пора забыть.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Сергей Гончаров
09:57
Это 8-серийный аппендикс, там сюжет просто уничтожен Полная версия 30 серий.
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
artemuss1990
09:56
Срузен это твой пердак, а Ryzen уделывает любой i9 во всех процессорных тестах в AIDA64 и у кого это "более высокий ipc"
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем