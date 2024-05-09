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Slaider13S
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил признаки атмосферы на похожей на Землю экзопланете
Астрономы с помощью телескопа “Джеймс Уэбб” впервые обнаружили признаки атмосферы на планете за пределами Солнечной системы, что может указывать на потенциальную пригодность для жизни.

В ходе последних исследований, проведенных с помощью космического телескопа “Джеймс Уэбб”, астрономы обнаружили наличие атмосферы на экзопланете, которая по своим размерам и массе напоминает Землю. Это открытие стало возможным благодаря уникальным возможностям телескопа в области инфракрасной астрономии, позволяющим детально изучать состав атмосфер далеких миров.

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Экзопланета, получившая обозначение TRAPPIST-1b, находится в системе, расположенной на расстоянии 39 световых лет от Земли. Она является одной из семи планет, вращающихся вокруг красного карлика TRAPPIST-1. Исследования показали, что планета имеет температуру, достаточную для поддержания жидкой воды на своей поверхности, что является одним из ключевых условий для возможности существования жизни.

С помощью инструмента MIRI (Mid-Infrared Instrument) телескопа “Джеймс Уэбб” ученые смогли обнаружить тепловое излучение планеты, что указывает на наличие атмосферы, способной удерживать тепло. Кроме того, были зафиксированы спектральные линии, характерные для молекул воды и других газов, что является дополнительным подтверждением наличия атмосферы.

Это открытие имеет огромное значение для астрономии и поиска жизни во Вселенной. TRAPPIST-1b и ее сестринские планеты уже давно привлекают внимание ученых благодаря своему расположению в обитаемой зоне своей звезды. Теперь, когда у нас есть доказательства наличия атмосферы, эти миры становятся еще более перспективными кандидатами для дальнейшего изучения.

Открытие также подчеркивает важность продолжения космических исследований и развития технологий, которые позволяют нам заглядывать все глубже в космические дали. Телескоп “Джеймс Уэбб”, являющийся преемником легендарного “Хаббла”, уже сейчас демонстрирует свою способность изменять наше понимание Вселенной, и это только начало его миссии.

С каждым новым открытием мы приближаемся к ответу на вечный вопрос: одни ли мы во Вселенной? И хотя до окончательного ответа еще далеко, каждый шаг в этом направлении вносит свой вклад в общую картину мира, в котором мы живем. Открытие атмосферы на TRAPPIST-1b – это один из таких шагов, который вдохновляет ученых и любознательных людей по всему миру продолжать исследовать неизведанные глубины космоса.

#космос #астрономия #экзопланета #джеймс уэбб
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