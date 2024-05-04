Известный стример Ohnepixel, прославившийся благодаря Counter-Strike, сыграл 115 игр в League of Legends за одну неделю, не проводя стримов. Это неожиданное решение вызвало бурные обсуждения среди его подписчиков и привлекло внимание сообщества киберспорта.

Известный стример по Counter-Strike, Ohnepixel, на этой неделе удивил своих подписчиков, сыграв 115 игр в League of Legends, не проводя при этом ни одного стрима. Это событие вызвало бурную реакцию среди его фанатов и зрителей, которые привыкли видеть его ежедневные трансляции CS 2.

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Ohnepixel, который был признан лучшим стримером года по версии HLTV, внезапно переключил своё внимание на League of Legends, популярную MOBA-игру от Riot Games. Его решение не транслировать игровой процесс стало настоящей загадкой для сообщества. Некоторые фанаты предположили, что стример решил взять перерыв от публичного внимания, в то время как другие высказали мнение, что это может быть частью подготовки к какому-то большому событию или турниру.

Сообщество League of Legends встретило Ohnepixel с восторгом, отмечая его стремительный прогресс и адаптацию к новой игре. В то же время, фанаты CS 2 выразили надежду на скорое возвращение стримера к привычным трансляциям.

Этот инцидент подчеркивает интересную тенденцию в мире стриминга, где известные личности иногда делают неожиданные повороты в своей карьере, исследуя новые жанры и платформы. Остаётся только догадываться, какие новые вершины покорит Ohnepixel в мире League of Legends и вернётся ли он к своему корневому жанру в ближайшем будущем.

Подписчики Ohnepixel уже создали множество мемов и шуток по поводу его “исчезновения” из CS 2, что только добавляет популярности стримера в социальных сетях. Вне зависимости от его дальнейших планов, можно с уверенностью сказать, что Ohnepixel уже вписал своё имя в историю киберспорта, показав, что границы между играми и жанрами действительно размываются.