Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Slaider13S
Стример Ohnepixel сыграл 115 игр в League of Legends за одну неделю
Известный стример Ohnepixel, прославившийся благодаря Counter-Strike, сыграл 115 игр в League of Legends за одну неделю, не проводя стримов. Это неожиданное решение вызвало бурные обсуждения среди его подписчиков и привлекло внимание сообщества киберспорта.

реклама

Известный стример по Counter-Strike, Ohnepixel, на этой неделе удивил своих подписчиков, сыграв 115 игр в League of Legends, не проводя при этом ни одного стрима. Это событие вызвало бурную реакцию среди его фанатов и зрителей, которые привыкли видеть его ежедневные трансляции CS 2.

реклама

Ohnepixel, который был признан лучшим стримером года по версии HLTV, внезапно переключил своё внимание на League of Legends, популярную MOBA-игру от Riot Games. Его решение не транслировать игровой процесс стало настоящей загадкой для сообщества. Некоторые фанаты предположили, что стример решил взять перерыв от публичного внимания, в то время как другие высказали мнение, что это может быть частью подготовки к какому-то большому событию или турниру.

Сообщество League of Legends встретило Ohnepixel с восторгом, отмечая его стремительный прогресс и адаптацию к новой игре. В то же время, фанаты CS 2 выразили надежду на скорое возвращение стримера к привычным трансляциям.

Этот инцидент подчеркивает интересную тенденцию в мире стриминга, где известные личности иногда делают неожиданные повороты в своей карьере, исследуя новые жанры и платформы. Остаётся только догадываться, какие новые вершины покорит Ohnepixel в мире League of Legends и вернётся ли он к своему корневому жанру в ближайшем будущем.

Подписчики Ohnepixel уже создали множество мемов и шуток по поводу его “исчезновения” из CS 2, что только добавляет популярности стримера в социальных сетях. Вне зависимости от его дальнейших планов, можно с уверенностью сказать, что Ohnepixel уже вписал своё имя в историю киберспорта, показав, что границы между играми и жанрами действительно размываются.

#league of legends #counter-strike #стример
+
Написать комментарий (0)
Riot Games внедряет систему Vanguard в League of Legends для борьбы с читерами
Amkal одержали победу над Gaimin Gladiators в четвертьфинале YaLLa Compass Spring 2024
Команда T1 одержала победу над FlyQuest в основной стадии MSI по League of Legends
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
28
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
13
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
6
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Good Lock появился в Play Store
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
15
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Java 17 обошла Java 11 как самая популярная LTS-версия, а доля Oracle на рынке JDK падает
+
Представлен дистрибутив LibreELEC 12.0 для создания домашних кинотеатров OpenELEC
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
+
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1
В WhatsApp на iOS появится функция «Недавно онлайн»
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
95
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
36
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
109
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
4
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
4
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Добрый день
21:44
"уже несколько лет наблюдается тотальное превосходство продукции AMD" - абсолютная ложь, процессоры от АМД как отставали по параметру производительности на ядро примерно 15-20%, так и отстают, а по па...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
jsth
21:42
А производительность-то на сколько упадет...
Настольному Intel Core Ultra 9 285K приписывают пиковые частоты около 5,5 ГГц
leonid26
21:38
ты уже пошел отжареный петушара, а это не агрессия а правда жизни, если ты тупица опущенная то другие нет.
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
Майкопское Честное
21:38
Могу твою мамочку пожарить в попочку.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Fess 11fess11
21:34
Круто, 240 гц. А сколько кадров осилит консолька?) Так хоть 700гц прикрутить, толку-то?
Nintendo Switch 2 будет поддерживать частоту 240 Гц
Don-Pedro Dquotalvadorez
21:29
Нет боле B&O! Померла так померла как говорится. Это всё какие то не красивые способы кого то там баблица срубить...
ВС РФ впервые доставили трофейный танк Abrams в Москву
VRoman
21:24
Потребление очень сильно зависит от максимальной частоты. Для текущего поколения снизив частоту на 12% и соответственно напряжение, потребление снизится на все 30%. Да и отключив многопоточность потре...
Настольному Intel Core Ultra 9 285K приписывают пиковые частоты около 5,5 ГГц
Александр Привет
21:24
Можешь Свона в жопу поцеловать
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Дым Туман
21:24
шашлычница.
Энтузиаст представил хоррор-корпус для ПК в стиле тюремной клетки
Добрый день
21:24
Интересно, а почему официальные дилеры рапортуют о снижении продаж почти до нуля и о слабой конкуренции с китайским автопромом?
The New York Times: Украина получит новые ЗРК Patriot не раньше конца июня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем