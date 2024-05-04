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Slaider13S
Virtus.pro с Qwizzy возвращается в PUBG
Virtus.pro объявляет о возвращении в PUBG, представив новый интернациональный состав под руководством Qwizzy. Команда готовится к международным турнирам, обещая вновь занять лидирующие позиции в киберспорте.

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Киберспортивная арена оживает, поскольку Virtus.pro, одна из самых уважаемых организаций в мире киберспорта, объявила о своем возвращении в PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), представив свой новый интернациональный состав.

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Во главе команды стоит Андрей “Qwizzy” Побединский, российский игрок, известный своими навыками и стратегическим мышлением. Он будет капитаном этого многонационального состава, в который также входят:

  • Йорд “ibiza” ван Гелдере из Нидерландов, известный своей решительностью и способностью принимать быстрые решения в критических ситуациях.
  • Лука “Lukarux” Рукавина из Хорватии, чьи навыки стрельбы и тактическое понимание игры приносят команде значительное преимущество.
  • Нино “NIXZYEE” Микеч, также из Хорватии, который славится своими исключительными навыками выживания и способностью выходить победителем из самых сложных ситуаций.

Тренером команды назначен Кейрон “Scoom” Прескотт из Гибралтара/Великобритании, который привнесет в команду свой богатый опыт и знания, чтобы помочь игрокам достичь новых высот.

Этот новый состав символизирует не только возвращение Virtus.pro к соревнованиям в PUBG, но и их стремление к международному сотрудничеству и обмену опытом. С такими талантливыми игроками и опытным тренером, Virtus.pro готова показать миру, что они способны на большее.

Сообщество PUBG с интересом ждет, как новый состав проявит себя на международной арене. С такими яркими звездами Virtus.pro обещает стать одной из самых захватывающих команд для наблюдения в ближайшем будущем.

#киберспорт #pubg #pubg battlegrounds #virtus.pro
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