В упорной борьбе на ESL Pro League Season 19, команда Pera Esports неожиданно обыграла Ninjas in Pyjamas со счетом 2:1, несмотря на свой низкий мировой рейтинг.

В напряженной и драматичной серии матчей на ESL Pro League Season 19, команда Ninjas in Pyjamas (NiP) потерпела поражение от команды Pera Esports со счетом 1:2. Сражение прошло на мальтийской арене 2 мая 2024 года.

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Первая карта, Anubis, закончилась разгромом NiP со счетом 5:13, что стало неожиданным поворотом для многих фанатов и аналитиков. Pera Esports продемонстрировали выдающуюся игру, особенно заслуживает внимания игра Aaron и Porya, которые показали высокий уровень мастерства и стратегического мышления.

На второй карте, Vertigo, NiP смогли восстановиться и одержать победу со счетом 13:8. Это был момент триумфа для игроков NiP, таких как ALEX и maxster, которые смогли переломить ход игры и выровнять общий счет в серии.

Однако на решающей карте, Ancient, борьба была ожесточенной и полной неожиданных поворотов. В итоге, после продолжительных и напряженных раундов, Pera Esports одержали победу со счетом 17:19, тем самым обеспечив себе место в следующем раунде турнира.

Это поражение отправило NiP в нижнюю сетку группы D, где им предстоит бороться за последний шанс остаться в турнире. Для Pera Esports же этот матч стал подтверждением их растущего доминирования в киберспортивной арене CS2, несмотря на их относительно низкий мировой рейтинг №97 по сравнению с рейтингом NiP №54.

Следующие матчи обещают быть не менее захватывающими, поскольку команды продолжают борьбу за призовой фонд в $750,000 и звание чемпионов ESL Pro League Season 19.