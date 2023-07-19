ВСУ долго придется достигать уровня российских сил в воздухе

Согласно информации в интернете, глава комитета штабов Пентагона, Марк Милли, отметил, что Украине потребуется значительное количество времени и финансирования для достижения уровня воздушных возможностей России. Он указал на то, что Россия обладает множеством истребителей четвертого и пятого поколений, в то время как Украина располагает всего десятью истребителями F-16.

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По словам Милли, для достижения равных возможностей с Россией необходимо приобрести значительное количество самолетов, провести продолжительное обучение пилотов и обеспечить необходимую финансовую поддержку.

Также стоит отметить заявления премьер-министра России Михаила Мишустина о планах увеличения поставок истребителей пятого поколения в российские Вооруженные силы. Заместитель гендиректора Ростеха, Владимир Артяков, добавил, что российские производители значительно увеличили выпуск боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35, а также осуществляют серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".





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