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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея выполнила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря в ответ на сотрудничество Южной Кореи и США

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По последней информации, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) произвела запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря, как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японскую береговую охрану. Предполагается, что данный шаг может быть реакцией Северной Кореи на укрепление сотрудничества между Южной Кореей и Соединенными Штатами в контексте сдерживания Пхеньяна.

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Ранее стало известно, что власти Северной Кореи обвинили США в размещении ядерного оружия в Южной Корее. Ким Сон, постоянный представитель КНДР при Организации Объединенных Наций, заявил, что это является первым случаем за последние 40 лет. Он описал такие действия как "провокационную шпионскую деятельность".

США и Южная Корея ранее приняли декларацию, в которой предлагается создание консультативной группы для обсуждения вопросов ядерного планирования. Это решение было принято в ответ на угрозы нераспространения со стороны КНДР.

Кроме того, Южная Корея получила обещание от США о применении "всей силы Альянса", включая ядерное оружие, в случае ядерной атаки со стороны КНДР.

nullЛидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, заявил, что в связи с этим Пхеньян не будет прекращать работы по производству передовых вооружений из-за враждебных действий.

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