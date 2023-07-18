Украина стремится продолжить поставки зерна через Черноморский коридор, обходя Россию

Украина планирует продолжить экспорт зерна через Черноморский коридор, обходя Россию. По информации пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Киев надеется на подтверждение готовности Организации Объединенных Наций и Турции к данной инициативе. Отмечается, что Россия отказывается сотрудничать только с Турцией и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, поскольку Украина не заключала с ней никаких договоренностей.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал указание Министерству иностранных дел подготовить официальные обращения в Организацию Объединенных Наций и Турцию с целью получения ответа на свою инициативу, а именно на готовность продолжать поставки зерна.

Также отмечается, что Украина получила сообщения от собственников судов, осуществляющих перевозки по Черному морю, которые выразили готовность продолжать поставки зерна при условии получения разрешения от Украины и Турции.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении зерновой сделки. Однако Москва готова рассмотреть возможность возобновления соглашения при условии выполнения договоренностей, касающихся России, которые в настоящее время не выполняются.