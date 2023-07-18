В Сети распространились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, показаны повреждения Крымского моста в результате атаки украинских надводных дронов ночью 17 июля

В сети появились спутниковые снимки, которые, как утверждается, демонстрируют повреждения Крымского моста, возникшие в результате атаки украинских надводных дронов ночью 17 июля. Предполагается, что эти кадры были предоставлены компанией Maxar и распространились в проукраинских пабликах.

реклама

На снимках можно заметить поврежденную автомобильную часть, предположительно принадлежащую Крымскому мосту через Керченский пролив. Однако официального подтверждения того, что на фотографиях изображен именно Крымский мост, пока не было найдено.

В некоторых Telegram-каналах эти кадры приписываются компании Maxar, и на изображениях виден водяной знак с логотипом этой организации. Тем не менее, не удалось обнаружить оригинальные фотографии на официальном веб-сайте Maxar или в их социальных сетях.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о полном разрушении пролетного строения автомобильной части Крымского моста в результате ночной атаки морскими дронами Вооруженных Сил Украины. В то же время железнодорожная часть моста продолжает нормально функционировать, за исключением незначительных повреждений на одном из путей, которые не оказывают влияния на движение поездов.





рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля



