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Предполагаемые повреждения Крымского моста показали на снимках со спутника
В Сети распространились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, показаны повреждения Крымского моста в результате атаки украинских надводных дронов ночью 17 июля

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В сети появились спутниковые снимки, которые, как утверждается, демонстрируют повреждения Крымского моста, возникшие в результате атаки украинских надводных дронов ночью 17 июля. Предполагается, что эти кадры были предоставлены компанией Maxar и распространились в проукраинских пабликах.

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На снимках можно заметить поврежденную автомобильную часть, предположительно принадлежащую Крымскому мосту через Керченский пролив. Однако официального подтверждения того, что на фотографиях изображен именно Крымский мост, пока не было найдено.

В некоторых Telegram-каналах эти кадры приписываются компании Maxar, и на изображениях виден водяной знак с логотипом этой организации. Тем не менее, не удалось обнаружить оригинальные фотографии на официальном веб-сайте Maxar или в их социальных сетях.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о полном разрушении пролетного строения автомобильной части Крымского моста в результате ночной атаки морскими дронами Вооруженных Сил Украины. В то же время железнодорожная часть моста продолжает нормально функционировать, за исключением незначительных повреждений на одном из путей, которые не оказывают влияния на движение поездов.


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