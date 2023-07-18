реклама
В сети появились спутниковые снимки, которые, как утверждается, демонстрируют повреждения Крымского моста, возникшие в результате атаки украинских надводных дронов ночью 17 июля. Предполагается, что эти кадры были предоставлены компанией Maxar и распространились в проукраинских пабликах.
реклама
На снимках можно заметить поврежденную автомобильную часть, предположительно принадлежащую Крымскому мосту через Керченский пролив. Однако официального подтверждения того, что на фотографиях изображен именно Крымский мост, пока не было найдено.
В некоторых Telegram-каналах эти кадры приписываются компании Maxar, и на изображениях виден водяной знак с логотипом этой организации. Тем не менее, не удалось обнаружить оригинальные фотографии на официальном веб-сайте Maxar или в их социальных сетях.
Ранее вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о полном разрушении пролетного строения автомобильной части Крымского моста в результате ночной атаки морскими дронами Вооруженных Сил Украины. В то же время железнодорожная часть моста продолжает нормально функционировать, за исключением незначительных повреждений на одном из путей, которые не оказывают влияния на движение поездов.