«Украине решать, как вести эту войну»: Блинкен о теракте на Крымском мосту

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, заявил, что Украина имеет право самостоятельно принимать решения о ведении военных действий на своей территории. Он подчеркнул, что американская сторона тщательно следит за развитием ситуации, связанной с терактом, совершенным на Крымском мосту.

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По информации, предоставленной вице-премьером Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, автодорожная часть Крымского моста была полностью разрушена в результате атаки, проведенной Вооруженными силами Украины.

В настоящее время функционирует железнодорожная часть моста, однако один из путей получил незначительные повреждения. Примерные сроки восстановления автомобильного движения будут объявлены позднее.

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Во время совещания президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не останется безучастной к атаке украинских военных на мост через Керченский пролив. Он поручил Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по данному вопросу.