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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, заявил, что Украина имеет право самостоятельно принимать решения о ведении военных действий на своей территории. Он подчеркнул, что американская сторона тщательно следит за развитием ситуации, связанной с терактом, совершенным на Крымском мосту.
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По информации, предоставленной вице-премьером Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, автодорожная часть Крымского моста была полностью разрушена в результате атаки, проведенной Вооруженными силами Украины.
В настоящее время функционирует железнодорожная часть моста, однако один из путей получил незначительные повреждения. Примерные сроки восстановления автомобильного движения будут объявлены позднее.
Во время совещания президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не останется безучастной к атаке украинских военных на мост через Керченский пролив. Он поручил Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по данному вопросу.